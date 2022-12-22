أزمات محافظة البحر الأحمر تحذر من سقوط الأمطار لمدة 48 ساعة

أعلنت الإدارة العامة للأزمات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، أنه من المتوقع هطول أمطار على مدن جنوب البحر الأحمر مرسي علم- الشلاتين- حلايب بداية من اليوم الخميس وحتي غداً الجمعة، كما ناشدت سائقي المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر على الطرق الداخلية والخارجية والالتزام بالسرعات المحددة ورفع درجة الاستعداد القصوى بهذة المدن، ومن المتوقع أن تشهد مدن محافظة البحر الأحمر طقسا دافئا خلال ساعات النهار، مع سطوع الشمس على كافة المدن، مائلاً إلى البرودة ليلاً.

ومن المقرر أن تصل درجة الحرارة العظمى في مدينة رأس غارب إلى 24 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 16 درجة، وتصل نسبة الرطوبة إلى 63٪، وتيلغ سرعة الرياح 23كم في الساعة، بينما ترتفع درجة الحرارة في الغردقة لتصبح العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 16 درجة، وتسجب درجة الحرارة العظمى في مدينة مرسى علم 27 والصغرى 21، بينما تبلغ درجة الحرارة العظمى في مدينة الشلاتين 30 درجة مئوية، والصغرى 18، مع نسبة رطوبة تصل إلى 41٪، وتبلغ سرعة الرياح 23 كم في الساعة.

افتتاح حلقة السمك

وعلى صعيد آخر، افتتح محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى، مساء الثلاثاء، حلقة السمك في منطقة السقالة بالغردقة، بعد الانتهاء من أعمال التطوير بها بتكلفة 30 مليون جنيه، لتكون مكانا مميزاً يستقبل الرحلات الداخلية السياحية، وتصل المساحة الإجمالية لحلقة السمك إلى 6370 مترا، وتم البدء في أعمال الإنشاءات بها مطلع العام الحالي، وشملت أعمال التطوير شوادر السمك، ومحال، وساحة انتظار سيارات أمام الحلقة، ومكتب إداري للادارة، ومخزن ومصنع ثلج، وغرفة كهرباء ومخزن صناديق، ومخبز ومنطقة تنظيف السمك .