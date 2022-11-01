بالفيديو.. آخر وصفة للشيف أسامة السيد قبل وفاته

رحل عن عالمنا أمس الاثنين الموافق 31 أكتوبر 2022، الشيف أسامة السيد، عن عمر ناهز 65 عامًا.

وكان الشيف أسامة، يتواصل مع محبيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مثل الفيس بوك، وانستجرام، وتويتر، بالإضافة إلى قناته الرسمية على اليوتيوب.

ومنذ 7 أشهر فقط وخاصة في يوم 30 مارس 2022، نشر الشيف أسامة، عبر قناته على اليوتيوب آخر وصفة له قبل وفاته، وهي وصفة ” أرز صيادية مع سمك وسلطة دافئه”.

ويعد الشيف أسامة، واحد من أشهر الطهاة في العالم العربي، منذ أوائل التسعينيات التي شهدت تقديمه أول برنامج طبخ على الفضائيات العربية وهو برنامج “بالهنا والشفا”.

ولد الشيف أسامة عبد المحسن السيد، في 10 مارس 1957 ودرس بمعهد الفنادق بالقاهرة، وعقب تخرجه عمل بنفدق هيلتون رمسيس الشهير، قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أوائل الثمانينيات.

قدم الشيف أسامة، طوال مشواره في عالم الطهي، العديد من برامج الطبخ الشهيرة وأبرزها “بالهنا والشفا، ومطبخ سي السيد، ومع أسامة أطيب، ومن مطبخ أسامة” وهي البرامج التي حققت نجاحًا كبيرًا وكانت تباع على شرائط فيديو كاسيت في التسعينيات.