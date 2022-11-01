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نجوم الطبخ في الوطن العربي ينعون الشيف أسامة السيد برسائل حب

محمود الشريف

بعد معاناة مع المرض لسنوات رحل الشيف أسامة السيد، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنعيه، والذي كان له بصمة في عالم الطهي، وهو أول من قدم محتوى طهي مميز ومختلف، ولعل البعض يتذكر جميع برامجه التلفزيونية التي قدمها خلال مسيرته.
حيث كان له السبق في ظهور برامج الطهي بالأناقة والرقي والشكل الجذاب الرائع وجمال الصورة، حقق الشيف أسامة السيد شعبية كبيرة في الوطن العربي من مختلف الفئات العمرية، كانوا معجبين بأسلوبه الراقي وحديثه الودود والمتواضع مع المشاهدين، حديثه الذي كان يعكس وينم عن كريم خصاله وخلقه.

رحيل الشيف أسامة

كان الشيف أسامة قبل أيام من وفاته قد نشر عبر حسابه الرسمي بوست يطلب فيه الدعاء من المتابعين وذلك بعد أن اشتد عليه التعب وكأنه يعلم أنه قد حان وقت الرحيل، نعاه كل نجوم الطهي في الوطن العربي عبر حساباتهم الرسمية ولعل أبرز من نعاه صديقة الذي زامله في المهنة لسنوات الشيف يسري حيث نشر صورة له وعلق عليها بنعيه.

رحيل الشيف أسامة
رحيل الشيف أسامة

كما نشرت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة صورة تجمعهما أثناء أحد المعارض وعلقت عليها بنعيه.

وفاة الشيف أسامة
وفاة الشيف أسامة

كما نشر الشيف نيضال البريحي نعي للشيف أسامة عبر صفحته الرسمية على إنستجرام.

وفاة الشيف أسامة
وفاة الشيف أسامة

كما نعت أيضا الشيف هالة فهمي مقدمة برامج الطهي على قناة النهار ونشرة تغريدة عبر حسابها الرسمي.

وفاة الشيف أسامة
وفاة الشيف أسامة
محمود الشريف

كاتب محتوى إلكتروني ومحرر مقالات، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال.

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