بشرى: السينما بتكمل العملية التعليمية.. ولازم تبقى مادة تدرس في المدارس

أثارت الفنانة بشرى، ضجة كبيرة بسبب التصريحات التي أدلت بها خلال مداخلتها الهاتفية مع برنامج “8 الصبح” الذي يعرض عبر قناة “dmc”.

حيث قالت بشرى: “ساعات السينما بيتبص ليها على إنها ترفيه.. مش صناعة وأداة ثقافية ليها أهمية كبيرة.. الأولويات في الدول بتبقى للأكل والملبس والأمن والآمان والتعليم والصحة”.

وأضافت: “بس أنا شايفة إن السينما بتكمل العملية التعليمية ولازم تبقى مادة تدرس في المدارس ويتعلمها الأطفال عشان نخلق الثقافة دي جواهم من بدري”.

وعن مشاركتها في الموسم الرمضاني المقبل، قالت الفنانة بشرى: “مش هشارك بالتمثيل في مسلسلات رمضان الجاي لإني مركزة دلوقتي في الإنتاج.. عشان مقتنعة إن السينما محتاجة تشغيل.. ولما الفنان بينتج بيبقى عنده بُعد فني عكس المنتج اللي بيهتم بالفلوس بس”.

الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة بشرى، فيلم “معالي ماما” الذي عرض في فبراير الماضي، وسرعان ما تم رفعه من دور العرض بسبب قلة الإقبال عليه وتحقيقه إيرادات متواضعة.

وهو فيلم اجتماعي كوميدي تدور أحداثه حول علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسئوليات أخرى تحيط بها، مثل عملها في منصب كبير.

بطولة: بشرى، ومحمود الليثي، ونور قدري، وشيماء سيف، وسامي مغاوري، من تأليف: نادر صلاح الدين، وإخراج: أحمد نور.