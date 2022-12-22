برلنتي عامر: أنا مش رقاصة والموضوع ده بيضايقني.. وعايزة حد يجيبلي صورة ببدلة رقص

كشفت الفنانة برلنتي عامر، زوجة المطرب الشعبي سعد الصغير، تفاصيل أزمتها معه والتي انتهت بهما في قسم شرطة الهرم بالجيزة.

وقالت برلنتي عامر، الزوجة الثانية لسعد الصغير، في تصريحات صحفية: “كنت قاعدة معاه في الفيلا وكنا كويسين جدًا ومفيش أي مشاكل”.

وأضافت: “شدينا مع بعض وبعدين جه يوصلني.. ووإحنا في شارع الجيش اللي في حدايق الأهرام ضربني وجابني من شعري ونزلني من العربية”.

وتابعت: “قعد يضربني في الشارع ولما مامتي وأختي جم ركبت معاهم.. فجري ورانا بسرعة ودخل في عربيتنا من ورا.. وخبط إزاز العربية بالطوب والعربية اتدمرت واختي دماغها اتفتحت”.

ونفت برلنتي، ما قاله زوجها بشأن سرقة مبلغ مالي منه، وتمزيق جواز سفره قائلة: “بيقولي إني خدت منه 75 ألف جنيه.. طب ما كان ممكن أخد ملايين.. وهقطع الباسبور بتاعه ليه؟”.

وأعربت برلنتي، عن استيائها بوصف البعض لها بأنها راقصة، مشيرة إلى أنها ممثلة وليست راقصة، قائلة: “أنا مش رقاصة والموضوع ده بيضايقني.. وعايزة حد يجيبلي صورة ببدلة رقص”.

واستكملت: “يمكن عشان سعد الصغير كان له علاقات مع رقاصات افتكروني رقاصة.. لكن أنا ممثلة مش رقاصة”.