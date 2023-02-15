بدرية طلبة: الحب إني أزور قبره كل خميس ولا أشوفه مع غيري عريس

احتفلت الفنانة بدرية طلبة، بعيد الحب على طريقتها الخاصة وبأسلوبها الكوميدي المعتاد، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بمقطع فيديو ساخر لحكمة قديمة.

وهو الفيديو الذي نشرته بدرية، عبر خاصية القصص المصورة المحلقة بحسابها على “انستجرام”، ويحمل حكمة تقول تقول: “ستي قالت لي أزور قبره كل خميس ولا أشوفه مع غيري عريس”.

ومازحت الفنانة بدرية طلبة، متابعيها بتعليق طريف على المقطع قالت فيه: “بمناسبة عيد المحن.. هو ده الحب الحقيقي”.

وتصور الفنانة بدرية طلبة، حاليًا مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “ضرب نار” الذي تتعاون فيه مع النجمة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة بدرية طلبة، فيلم “تماسيح النيل” الذي عرض في يناير الماضي.

“تماسيح النيل” بطولة: خالد الصاوي، ومصطفى خاطر، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهنادي مهنا، من تأليف: لؤي السيد، وإخراج: سامح عبد العزيز.