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تريند الفن.. شيرين تعود للغناء بـ عودتني الدنيا ونجاة تهنئ خالد يوسف وآيتن عامر تهرب من مأزق كبير بذكاء

محمد مختار

أحداث فنية كثيرة تشهدها الساحة كل لحظة، ولذلك سوف نقدم لكم في هذا الموضوع أبرز الأخبار الفنية التي تحدث عنها الناس اليوم، وأبرزها تهنئة وصلت إلى خالد يوسف من النجمة نجاة الصغيرة، وإعلان شيرين عبد الوهاب عن طرح أغنية جديدة، وتصريحات مثيرة للجدل للنجمة آيتن عامر.

شيرين عبد الوهاب تعود من خلال أغنية عودتني الدنيا

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في الفترة الماضية كنا لا نسمع عن الفنانة شيرين عبد الوهاب إلا من خلال مشاكل عائلية أو ظهور في أماكن سهر، لكن أخيرا تم الإعلان عن عودة شيرين للغناء من خلال أغنية جديدة بعنوان عودتني الدنيا.

وتلقى جمهور شيرين الخبر بفرحة كبيرة بعودة نجمتهم المفضلة للغناء، وأغنية عودتني الدنيا من ألحان تامر عاشور وتوزيع نابلسي ومن كلمات أحمد المالكي.

ارق واجمل وأعز تهنئة واعجاب بمسلسل #سره_الباتع تلقيتها من قيثارة الشرق المطربة الكبيرة #نجاة_الصغيرة اسعدتني ليس…

Posted by Khaled youssef on Thursday, 6 April 2023

نجاة الصغيرة تهنئ خالد يوسف على نجاح سره الباتع

نشر المخرج خالد يوسف صورة للمطربة نجاة الصغيرة عبر حسابه الرسمي في موقع فيسبوك، وكتب إنه قد تلقى تهنئة منها على نجاح مسلسل سره الباتع.

وكتب خالد يوسف: أرق وأجمل وأعز تهنئة وإعجاب بمسلسل سره الباتع تلقيتها من قيثارة الشرق المطربة نجاة الصغيرة.

وأكد على سعادته الكبيرة بهذه التهنئة وتمنى الصحة والسعادة للنجمة والفنانة الكبيرة نجاة.

آيتن عامر ساخرة: مستحيل أشتغل مع هؤلاء

تصريحات ساخرة انتشرت للنجمة آيتن عامر، بعد وضعها في موقع محرج أثناء حلولها ضيفة على برنامج “ذا ناين شو”، وتم سؤالها عن 3 فنانات من المستحيل أن تعمل معهم؛ لكنها هربت من السؤال بطريقة ذكية.

وقالت آيتن عامر بطريقة ساخرة: لن أعمل مع الأستاذة عبلة كامل لأنها بطلت تشتغل، وجوليا روبرتس لأني مش فاضية أسافر، ونيكول كيدمان هما طلبوني بس اختلفت على اسمي في التتر.

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محمد مختار

باحث وكاتب مقالات، عملت في عدة منصات إلكترونية من قبل، أهتم بالشأن العام، ومجالات الرياضة والفن على وجه التحديد، أبحث دائما عن تقديم معلومة حقيقية وكاملة للقارئ، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

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