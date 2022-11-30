من الذاكرة.. تصريحات غير متوقعة من عادل إمام حول قصة زواجه من هالة الشلقاني

من أكثر العوامل التي جعلت الفنان عادل إمام واحدا من أهم نجوم العالم العربي، هي صراحته وقرب شخصيته من كل مواطن عادي يشاهد أفلامه. وكذلك هو عادل إمام في حياته العادية. اليوم سوف نكشف لكم معلومات كشفها الزعيم عن نفسه وعن زوجته هالة الشلقاني.

تصريحات عادل إمام عن زوجته هالة الشلقاني

في حوار تلفزيوني قديم، تحدث عادل إمام عن زوجته بطريقة غير متوقعة، حيث قال الآتي:

– تزوجت هالة الشلقاني بعقلي، ولكن بعد الزواج أصبح لدي يقين راسخ بأنني “مينفعش أتجوز غيرها”.

– زوجتي كانت تنتمي لعائلة من الإقطاعيين “أصحاب الأملاك” ورفضوا زواجي منها لأنني كنت مجرد كومبارس.

ولكن زوجة عادل إمام هالة الشلقاني أصرت على الزواج، وقاموا بتأجير شقة دون عفش، لأن عادل قضى عامين لم يكسب من الفن، وصبرت عليه هالة حتى تم تأسيس الشقة على مراحل.

– وأكد عادل إمام أن علاقته بزوجته هي قصة حب خاصة جدا، وأنه يرى أن الله يحبه لأنه جعله يتزوج من هذه السيدة.

وعن طريقة التعرف على زوجته قال عادل إمام: تعرفت عليها أثناء وجودي في منزل صديقي سمير خفاجة وكانت هالة جارة سمير.

وتابع: كل الفنانين كانوا يحاولون معاكستها، وأنا التزمت الصمت وكنت أراقب تصرفاتها التي أعجبتني ومن ثم قررت التقدم لها.

تصدر اسم عادل إمام تريند جوجل

يذكر أن الفنان عادل إمام تصدر تريند جوجل منذ أمس الثلاثاء بسبب تصريحات الفنانة لبلبة عنه وعن مشاهد القبلات والأفلام التي جمعتهما.

كما ساهم في ذلك أيضا نجاح فيلم محمد عادل إمام “عمهم” في تحقيق إيرادات مرتفعة. وعودة الحديث مجددا عن عودة عادل إمام للسينما من خلال فيلم الواد وأبوه.