محافظ الشرقية في اجتماع قيادات المحافظة يوجه بسرعة تحصيل مستحقات ومتأخرات الدولة

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المراقبين الماليين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ووحدات الإدارة المحلية جزء لا يتجزأ من الجهاز التنفيذي ويمثل مستشاراُ مالياُ للمسؤول ونعمل جميعاُ في مجموعة عمل واحدة تتطلب ضرورة التعامل بفعالية مع أي مشكلة تواجه عمل الرقابة المالية من خلال التعرف على جميع جوانب المشكلة سواء من الناحية الفنية أو القانونية وإيجاد حلول عاجلة لها وذلك لتيسير الإجراءات وحصول الجميع على حقوقهم.

محافظ الشرقية

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء محمد أبو شقة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية، والعقيد سامي إسماعيل مدير إدارة المرافق، والمقدم شريف عمران رئيس قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

اجتماع قيادات محافظة الشرقية

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، موجهاً مدير إدارة صندوق الخدمات بسرعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف الإعلانات حيث تمت الإشارة إلى أنه في خلال شهر أكتوبر الماضي تم إزالة( 566) إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك حفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

ملف تقنين الأراضي بالشرقية

وكذلك تم استعراض موقف تنفيذ ملف أراضي أملاك الدولة، حيث انتهت المحافظة من تحرير (11309) عقد وذلك بدخول المتعديين تحت مظلة القانون بتوفيق أوضاعهم المخالفة، مشيداً بدور منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة والتي تقوم برصد أي تغير يومي في الحال واتخاذ ما يلزم حياله فوراً مؤكداً أننا لن نسمح لأحد بمخالفة القانون.

وفي نهاية الاجتماع طالب الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أعضاء المجلس التنفيذي من مديري مديريات( الأوقاف– التعليم- الأزهر– التضامن الاجتماعي– الشباب والرياضة ) ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون والاستعداد الجيد لانطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال والتي من المُقرر أن تبدأ يوم 11 ديسمبر القادم وتستمر لمدة 4 أيام بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وذلك لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها وصولاً لمجتمع صحي وسليم.