الحلقة 16 من الأجهر عمرو سعد يبدأ رحلة استخراج الألماس ودرة تنقذ محمود قابيل من الموت

بعد عرض الحلقة 16 من مسلسل الأجهر عبر منصة شاهد نذكر لكم ملخص ما جاء بها قبل عرضها على شاشة التليفزيون والتي سوف تعرض على شاشة قناة mbc مصر اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك، حيث أن المسلسل لاقى نجاحاً كبيراً من عرض الحلقات الأولى منه حتي أنه تصدر الترتيب العالم على تويتر وجاء وسم الأجهر في المرتبة الثامنة عالمياَ.

الحلقة 16 من مسلسل الأجهر

وشهدت الحلقة 16 من من مسلسل الأجهر نجاح المغامرة التي قام بها عمرو سعد “مصطفى الأجهر” للوصول إلى زعيم مافيا تجارة الأحجار الكريمة في كينيا، ليتعاون معه ويبدأ في رحلة استخراج الألماس من المنجم، بعدما أقنعه بالعمل معه وكشف له عن عينة من هذا المنجم والتي تحتوي على أحجار كريمة نادرة وثمينة، على أن يأخذ زعيم المافيا 70 % من الصفقة مقابل الحماية.

كما شهدت الحلقة 16 إنقاذ درة “الدكتورة نهلة” لمحمود قابيل “شريف بك” وذلك بعد تناوله أدوية مقويات تسببت له في أزمة قلبية كادت أن تنهي بحياته إلا أن الدكتورة نهلة قامت بإسعافه في التوقيت المناسب، كما اكتشفت نهلة أن والدها لا يعمل في دار الأوبر بل يعمل في مقهى صغير ويخشى عدم مواجهتها لذا تبدأ بالبحث عنه في أقسام الشرطة والمستشفيات.

مسلسل الأجهر

تدور أحداث المسلسل حول شاب يدعى مصطفى الأجهر اتهم بقتل والدته وهو صغير وهرب إلى كينيا وعاش بها وسط العصابات، وتقابل مع السعداوي الذي يعمل في تجارة الأحجار الكريمة والذي يتبناه ويعيش معه ويساعده في الشغل ويستمر في البحث عن إخوته ويسعى للوصول لكبار تجار الأحجار الكريمة في مصر وإفريقيا.