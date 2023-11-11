“المجتمع اللي عايش فيه مش حقيقي”.. أحمد العوضي: «رفضت نصيبي وقسمتك علشان مش موافق بنت تخوني»

كشف الفنان أحمد العوضي، كواليس من حياته الفنية والشخصية، وتحدث عن الخطوط الحمراء له أثناء العمل بالفن، وأعلن عن السبب الحقيقي وارء اعتذاره عن المسلسل الشهير “نصيبي وقسمتك”.

صور مجمعة للفنان أحمد العوضي من موقع "القاهرة 24"، وصورة له من موقع "الشروق"، وصورة له من موقع "الجريدة"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكد الفنان، خلال تصريحات تليفزيونية بأنه يرفض حالياً أوضاع المجتمع الذي يعيش فيه ولا يُفضله، مثلما يُحب التعامل مع الأهالي بمنطقة عين شمس، وعلق قائلاً: “أنا عايش في المجتمع ومع الناس دي مش بقلبي، وروحي عايشه هناك في منطقة عين شمس، وده علشان الناس اللي عايش معاها في المجتمع ده مش حقيقيين”.

وحينما سؤل العوضي، عن السبب الحقيقي وراء اعتذاره عن مسلسل “نصيبي وقسمتك”، رد: “رفضت بطولة العمل علشان مش موافق إن في بنت ممكن تخوني”.

وأما بخصوص مشاركته في بطولة جماعية دون أن يكون له الأفضلية، قال: “طبعاً مش هوافق على أي بطولة جماعية، ومكنش أنا رقم واحد في العمل مهما حصل”.

ومن جانبه، فإن أحمد العوضي يشارك حالياً في تصوير مشاهده بفيلم “الإسكندراني”، والذي يتم تصوير أغلب مشاهده بـ إيطاليا، ويشارك الفنان بطولة العمل مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “حسين فهمي، وزينة، وانتصار، ومحمود حافظ”، وغيرهم، والقصة مأخوذة عن رواية الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، والعمل تأليف وإخراج خالد يوسف.

وجديراً بالذكر، بأن الفنان أحمد العوضي شارك بالموسم الدرامي الرمضاني للعام الحالي 2023، بمسلسل “ضرب نار”، وحقق الفنان الكثير من النجاح خلال العمل، وشاركه البطولة كلاً من “ياسمين عبدالعزيز، وماجد المصري، ودنيا المصري، ومها نصار”، وغيرهم الكثير من النجوم، والمسلسل تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

وتدور أحداث “ضرب نار”، في إطار درامي اجتماعي حول جابر الذي يتعرض للكثير من الأزمات، وتضطره الظروف للسفر من قريته بالصعيد للقاهرة بسبب الثأر، وهناك يُقابل مهرة الست المصرية المكافحة التي تقوم بتربية شقيقها، وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة يتحديان بها الظروف والأزمات الصعبة التي تواجههما خلال حياتهما.