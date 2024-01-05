“بعد مشاركته بـ الإسكندراني”.. أحمد العوضي عن إمكانية تقديمة لـ عمل كوميدي بجانب ياسمين عبدالعزيز: «لو إشتغلت معاها كوميدي هننجح ونكسر الدنيا»

كشف الفنان أحمد العوضي، كواليس مشاركته في فيلم “الإسكندراني” والذي تم عرضه خلال الأيام الماضية، كما تحدث عن إمكانية تعاونه مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وأشار بأنه في غاية السعادة أثناء العمل مع زوجته.

صور مجمعة للفنان أحمد العوضي من فيلم "الإسكندراني"، وصورة لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز من مسلسل "ضرب نار"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكد الفنان، أثناء تصريحاته مع القاهرة 24: “فيلم الإسكندراني من إخراج العالمي خالد يوسف، والعمل من تأليف الأستاذ الراحل أسامة أنور عكاشة، وبجد العمل كان فرصة كبيرة ليا، وده لأنه أول فيلم سينمائي ليا بإسمي، وأول لما جت ليا فرصة للعمل مع خالد يوسف لم أتردد لحظة واحدة”.

وواصل العوضي: “وإن شاء الله الفترة اللي جايه أركز في السينما زي ما بركز في العمل الدرامي، وده علشان أكون موجود وناجح في الإتنين، ودي من أهم الحاجات اللي بفكر فيها الفترة القادمة”.

وحينما سؤل عن إمكانية تقديمة للأعمال الكوميدية، رد: “ليه لأ؟.. ممكن أقدم كوميدي، ولكني ببقى حريص في الوقت الحالي إني أعمل أكشن، ولكن لسه مجاش الإسكربيت اللي يخليني أغير وأعمل كوميدي، ولكني عمري ما هعمل كوميدي ولكن هيكون لايت كوميدي”.

وأما عن تقديم الفنان لعمل كوميدي برفقة زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، علق: “الكوميديا منطقة زوجتي الفنانة ياسمين، وبجد هى فنانة ليها قيمتها في هذا النوع من الفن، ولو عملت معاه كوميدي أكيد وبإذن الله هننجح ونكسر الدنيا”.

وفي نهاية حديث الفنان، وجه رسالة للجمهور قائلاً: “أنا بوجه رسالة لـ الجمهور وحابب أقولكم إني بحبكم أوي، وموجود بينكم ومعاكم طول الوقت، وبدعمكم وإن شاء الله فيلم الإسكندرني يعجبكم”.

وجديراً بالذكر، بأن فيلم الإسكندرني تم عرضه منذ أيام وشارك ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “أحمد العوضي، وزينة، وبيومي فؤاد، وصلاح عبدالله، ومحمود حافظ، وعصام السقا، ورحاب الجمل، ومايا فارس، ومحمد رضوان”، وغيرهم، والعمل تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.