هكذا تحدث نجل شقيق العندليب عن عدم تحلل جثمان عبد الحليم حافظ: كنت هقع من طولي لما شوفته

كشف محمد شبانة، نجل شقيق العندليب الأسمر المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، حقيقة عدم تحلل جـ.ثـ.ـة عمه حتى الآن برغم مرور 46 عامًا على رحيله.

حيث قال خلال لقائه مع الإعلامية نانسي مجدي، مقدمة برنامج “القاهرة اليوم” الذي يعرض عبر قناة “اليوم”: “إحنا جالنا تليفون من الناس التُرابية قالوا الحقوا في مية ونزلت المقابر وفيه بعض الجـ.ثـ.ث بتعوم على وش المية روحوا شوفوا.. روحنا وفتحنا دخلنا في لقينا فيه نشع صغير.. قولنا هنشوف إزاي نتصرف في النشع الصغير ده اللي هو في الطرقة بعيد عن الحجرات يعني.. فروحنا لدار الإفتاء خدنا منهم فتوى إزاي نتعامل في هذه المواقف يعني”.

وأضاف: “وبعد كده طلعنا على جهاز اسمه جهاز الحد من المخاطر في جامعة القاهرة كلية العلوم وده عندهم جهاز رداري كده بيلبسه المهندس وبيمشي بيه في الشارع يعني وبيشوف المية وصل لحد فين من الجثامين وكده.. فمشي في الشارع كله وقال الحتة الوحيدة اللي نجت من المية هي مقبرة عبد الحليم يعني تحتيها صخور من عند ربنا سبحانه وتعالى في طبيعة الأرض منعت المية إنها توصل.. وباقي المقابر المية دخلت لها والدنيا باظت ع الآخر يعني.. فكان لطف من ربنا سبحانه وتعالى فقررنا قال بس وصى إن إحنا نفتح نطلع الجثامين بعد كده نعزل المقبرة أكثر بتقنية أكبر وكده وبعد كده نرجعهم تاني”.

وتابع: “بس فجيبنا التُرابية وجيبنا الكشاف الكبير عشان نعرف ننقل وبعدين قاعدين نقرا قرآن أنا والأسرة فوق ونزلوا التُرابية فتحوا وحطوا الكشاف وقعدوا ينادوا الله أكبر ما شاء الله تعالى لازم تنزل تشوف عمك.. فقالولي لازم تنزل فنزلت وكده وشدوني دخلت طبعًا لقيت عبد الحليم الله يرحمه نايم كده مناخيره وجفونه وحواجبه وودانه وفي سلام كده خالص وفي شفايفه كده.. أنا بصيت كده كنت هقع من طولي.. ونقلوه فوق دخلنا الأوضة عملنا لحد وكده بعد كده بعد ما خلصنا نزلنا تاني.. وبعد كده أنا سألت ينفع أحكي ولا لأ.. سألت واحد صديقي شيخ في المجمع الإسلامي قالي إنه طالما حاجة حلوة قولها حاجة وحشة ما تقولهاش.. هو كان راجل بيعمل خير كتير محدش يعرفه خالص غير الدايرة اللي حواليه الصغيرة اللي يعرفوا عبد الحليم بيعمل إيه يعني”.