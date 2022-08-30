مفاجأة حول مقتل سعاد حسني وزواجها من العندليب

أثار الإعلامي الكبير مفيد فوزي، ضجة كبيرة بسبب تصريحاته التي أدلى بها مؤخرًا بشأن مقتل سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، وزواجها من العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وقال فوزي، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج “العنيدة” الذي يذاع عبر قناة “الشمس” الفضائية، أن الفنانة الراحلة سعاد حسني، لم تمت مقتولة كما تردد خلال السنوات الماضية، حيث أن الشرطة الإنجليزية نفت قتلها، لذلك نحن مع تقارير هيئة البوليس الذي يوثقون الأمور بالكامل، مؤكدًا أنه ليس هناك جريمة قتل.

وعن زواجها من العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، قال مفيد فوزي أنها تزوجت منه سرًا، مشيرًا إلى أنها عندما سُئلت في أحد البرامج التليفزيونية عن علاقتهما قالت أنها “رعاية مطلقة” وهذا يعني أنها تزوجته ثم انفصلت عنه.

وأضاف فوزي، أنه لم يكشف سر العندليب والسندريلا، مؤكدًا أن المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، لم يكن يعتبر أن زواجه من سعاد حسني سرًا.

يذكر أن الفنانة سعاد حسني، كانت قد رحلت عن عالمنا في 21 يونيو 2001، إثر سقوطها من شرفة شقة في الدور السادس من مبني ستوارت تاور في لندن، وأثارت حادثة وفاتها جدلًا كبيرًا مستمر إلى يومنا هذا، حيث أن هناك شكوك حول قتلها وليس انتحارها.

وبعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والقبض على صفوت الشريف، وجهت شقيقة سعاد حسني اتهامًا واضحًا لرئيس مجلس الشورى الأسبق بقتلها، وأعادت فتح القضية.