وزير الري الأسبق: سد النهضة يعتبر الآن قنبلة ذرية تهدد الملايين من المواطنين ولابد من الخضوع لمعاهدات دولية تمنع ذلك

بواسطة مهند شرف

قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أثناء تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية مساء اليوم أن إثيوبيا لم تقوم ببناء أي شيء في سد النهضة حالياً ولكن على الرغم من ذلك إلا أن أي طوبة سيتم وضعها في سد النهضة من اليوم حتى شهر يوليو القادم سيتم اعتباره اعتداء على الأمن المائي لمصر والسودان.

وزير الري الأسبق: سد النهضة يعتبر الآن قنبلة ذرية تهدد الملايين من المواطنين ولابد من الخضوع لمعاهدات دولية تمنع ذلك 1 10/3/2021 - 9:58 م

وأضاف الدكتور محمد نصر علام أنه تم توجيه إنذار رسمي لإثيوبيا والدول التي تدعمها في أزمة سد النهضة للتوصل إلى حل مناسب واستراتيجي يرضي كل الأطراف، مشيراً إلى أن إثيوبيا الدول التي تمول سد النهضة لابد أن تراجع موقفها.

وتابع وزير الري الأسبق أنه على الجميع أن يحترم حقوق المواطنين المصريين في المياه، حيث أن سد النهضة الىن يعتبر قنبلة ذرية تهدد الملايين من المواطنين لذلك لابد من الخضوع لمعاهدات دولية تمنع استخدام سد النهضة الإثيوبي بشكل سياسي.

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مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع


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