ننشر عناوين وأماكن “منافذ بيع لحوم وزارة الزراعة” بأسعار مخفضة

يقدم لكم موقع “نجوم مصرية”، أماكن وعناوين تواجد منافذ بيع السلع الغذائية التابعة لوزارة الزراعة المصرية بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار السوق الحالية، حيث يتواجد بها منافذ لبيع الخضروات واللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها المختلفة والفاكهة والأسماك، وذلك من أجل تلبية حاجة المواطن المصري من الغذاء وتخفيف العبء عنه.

منافذ بيع لحوم وزارة الزراعة بالقاهرة

منفذ العبور – السوق

منفذ وزارة العدل – لاظوغلي – الديوان العام.

منافذ بيع لحوم وزارة الزراعة بالمنوفية

شارع السجن العمومي بشبين الكوم.

منافذ بيع وزارة الزراعة بالاسكندرية

حي غرب شارع الأمير لؤلؤ

حي العامرية ثاني بجوار موقف الكينج بحري السكة الحديد

حي الجمرك شارع السيد محمد كريم امام مركز التكوين المهني.

منافذ بيع لحوم وزارة الزراعة بكفر الشيخ

مدينة سخا بجوار تفتيش سخا.

منافذ بيع لحوم وزارة الزراعة بالجيزة

منافذ الدقي – شارع نادي الصيد – بجوار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

منافذ مدينة 6 أكتوبر – الحي المتميز – سنتر 3

منافذ الهرم – محطة المطبعة – شارع الهرم

منفذ سوق الجملة 6 اكتوبر 1

منفذ نادي قضاة مصر فرع النيل أمام النادي الأهلي

منفذ وزارة الري بالوراق بوزارة الري 1

منفذ كفر غطاطي.

منافذ بيع لحوم وزارة الزراعة بالمنيا

منفذ المنيا الجديدة – بجوار مشروع ابني بيتك

منقذ مجلس مدينة المنيا

منفذ مجمع موقف الأقاليم – بجوار محطة السكة الحديد.

منافذ بيع لحوم وزارة الزراعة بالقليوبية

بنها – مبني مديرية الزراعة

منافذ مدينة حدائق أكتوبر

دهشور

المنطقة الأولي سوق 1 قطاع ب محل 14

الإسكان الاجتماعي مشروع 41 ب 6 أكتوبر

المنطقة الخامسة سوق 3 قطاع مركز خدمات رئيسية محل 14.

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستقبال عيد الأضحي المبارك، بطرح اللحوم الحمراء والمواد الغذائية الأخري التي يحتاجها المواطن العادي، وذلك بمنافذ الوزارة المنتشرة في جميع محافظات مصر وتقدم الوزارة تخفيضات هائلة علي منتجاتها تصل الي حوالي 20%، وذلك من أجل تغطية هذه الفترة التي تشهد زيادة كبير في الاستهلاك.