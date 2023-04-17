أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن استطلاع هلال شهر شوال، اليوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023، والموافق 29 من شهر رمضان المبارك لعام 1444.

فما هو موعد عيد الفطر المبارك 2023؟ وما موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية؟هذا ما سنعرضه لكم في هذا المقال، تابعوا معنا.

موعد عيد الفطر المبارك 2023

غدا الجمعة الموافق 21 أبريل 2023، هو أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، والموافق 1 شعبان 1444 هجرية، حيث تم مشاهدة هلال شهر شوال 1444 هجرية بالعين المجردة.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية

يعتاد الكثير على إقامة صلاة عيد الفطر المبارك، ومشاهدة المسرحيات الشهيرة في عيد الفطر المبارك، على القنوات الفضائية، وزيارة الأقارب في حالة من البهجة والسعادة.

نستعرض لكم عبر موقع نجوم مصرية، موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، بحسب الحسابات الفلكية لمعهد الفلك، في النقاط التالية: