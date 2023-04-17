أخبار مصر

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية 

خالد عبد الناصر السعداوي

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن استطلاع هلال شهر شوال، اليوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023، والموافق 29 من شهر رمضان المبارك لعام 1444.

فما هو موعد عيد الفطر المبارك 2023؟ وما موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية؟هذا ما سنعرضه لكم في هذا المقال، تابعوا معنا.

قد يهمك:

بالدقيقة.. متى موعد صلاة عيد الفطر المبارك 1444 في السعودية ودول الخليج العربي وكيفية أدائها في المنازل والساحات

دول أعلنت الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك وأخرى السبت

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية
موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية

موعد عيد الفطر المبارك 2023

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية
موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية

غدا الجمعة الموافق 21 أبريل 2023، هو أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، والموافق 1 شعبان 1444 هجرية، حيث تم مشاهدة هلال شهر شوال 1444 هجرية بالعين المجردة.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية

يعتاد الكثير على إقامة صلاة عيد الفطر المبارك، ومشاهدة المسرحيات الشهيرة في عيد الفطر المبارك، على القنوات الفضائية، وزيارة الأقارب في حالة من البهجة والسعادة.

نستعرض لكم عبر موقع نجوم مصرية، موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، بحسب الحسابات الفلكية لمعهد الفلك، في النقاط التالية:

  • القاهرة 5:47.
  • الجيزة 5:47.
  • بنها 5:47. 
  • السويس 5:42.
  • الإسماعيلية 5:42. 
  • الطور 5:40. 
  • طابا 5:33. 
  • سانت كاترين 5:38. 
  • شرم الشيخ 5:38. 
  • نويبع 5:35. 
  • الغردقة 5:40. 
  • العريش 5:36. 
  • بورسعيد 5:42. 
  • دمنهور 5:49. 
  • دمياط 5:43. 
  • المنصورة 5:46. 
  • الزقازيق 5:46. 
  • الإسكندرية 5:51.
  • طنطا 5:47.
  • كفر الشيخ 5:47.
  • شبين الكوم 5:48.
  • الفيوم 5:50. 
  • بنى سويف 5:49. 
  • المنيا 5:51. 
  • أسيوط 5:51. 
  • سوهاج 5:49. 
  • قنا 5:46. 
  • أسوان 5:47. 
  • أبو سمبل 5:54. 
  • مرسى مطروح 6:02. 
  • الخارجة 5:56. 
  • السلوم 6:10. 
  • حلايب 5:34. 
  • شلاتين 5:37.
موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية
موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية
Avatar of خالد عبد الناصر السعداوي
خالد عبد الناصر السعداوي

كاتب مصري حاصل على ليسانس الآداب قسم الإعلام ( شعبة الصحافة ) جامعة المنصورة، أهوى رياضة كرة القدم وهدفي دائما توعية المجتمع.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات