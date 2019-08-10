موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة 2019 وكافة محافظات مصر ومستحبات وسنن صلاة العيد

ننشر موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة وباقي محافظات جمهورية مصر العربية 2019، وذلك للتعرف على توقيتات صلاة العيد في العاصمة وكافة المدن الكبرى الأخرى في مصر، لأداء صلاة عيد الأضحى 1440 التي تعد من السنن المؤكدة عن الرسول صل الله عليه وسلم، ومن خلال موقع نجوم مصرية يمكنكم التعرف علي مواعيد صلاة العيد في كافة الدول العربية، وكذلك مواقيت صلاة العيد في السعودية.

ويعود احتفال المسلمين بهذا العيد إلي سيدنا”إبراهيم” حينما جاءته رؤيا في المنام بأن يقوم بذبح ولده “إسماعيل”، وقام “إبراهيم” بتصديق رؤياه، حيث عرض علي ابنه الأمر وأنه أمر الله عز وجل، ولم يتردد الابن في تنفيذ إرادة الله، لذلك فداه الله تعالى بذبح عظيم، وجاءت تسمية عيد الأضحى المبارك بهذا الاسم، لأن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليم، أمره بأن يقوم بذبح (خروف، بقرة، جمل) وهي الأضحية، ومن خلال المقال نوفر وقت صلاة عيد الأضحى في محافظات مصر.

موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة

تقام صلاة عيد الأضحى المبارك في العاصمة القاهرة في تمام الساعة 5:45، كما تقام في محافظة الجيزة وطنطا وشبين الكوم في نفس التوقيت، بينما تقام في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 5:48 صباحاً، وتقام في محافظة بورسعيد والغردقة في تمام الساعة 5:39 صباحاً، وتبدأ صلاة العيد في العريش الساعة 5:33 صباحاً، وفي مدينة شرم الشيخ الساعة 5:36 صباحاً، وفي المنصورة والزقازيق الساعة 5:43 صباحاً، وتبدأ صلاة العيد في دمياط في تمام الساعة 5:40 صباحاً، وللتعرف علي موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة 2019 وباقي المحافظات الأخرى يمكنكم ذلك من خلال الصورة التالية.

ومن يرغب في التعرف علي موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في السعودية ومواقيت الصلاة في الرياض، أو الإطلاع علي وقت صلاة العيد في الإمارات العربية المتحدة، يمكنه ذلك من خلال موقع نجوم مصرية، كما يجب علي كافة المسلمين الالتزام بسنن ومستحبات صلاة العيد وهي (الاغتسال والتطيب ولبس أفضل الثياب، الذهاب لصلاة العيد من طريق والعودة من طريق أخر، صلة الرحم، تقديم التهاني والتبريكات لأكبر عدد ممكن، اصطحاب النساء والأطفال عند الذهاب لأداء الصلاة، يستحب الذهاب ماشياً وليس بالسيارة)، ومن خلال الصورة المرفقة يمكنكم التعرف علي موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة 2019.