موعد صلاة جنازة الكابتن حسام وصفي والد أحمد حسام ميدو

رحل الكابتن حسام وصفي والد الكابتن أحمد حسام ميدو عن عالمنا، اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2019، وهو كان لاعب في نادي الزمالك في وقت سابق، وسيتم تشييع الجنازة بعد صلاة العصر اليوم بجامع السلام، ومن ناحيته قدم الفنان أحمد صلاح حسني العزاة في وفاة والد ميدو وقال على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر): “ان لله وان اليه راجعون في الكابتن حسام وصفي والد الكابتن احمد حسام ميدو صلاه الجنازه وقت صلاه العصر اليوم بجامع السلام بجوار الوفاء والامل … أسألكم الفاتحه علي روحه #البقاء_لله”.

ومن المتوقع أن تقوم عائلة الراحل الكابتن أحمد حسام ميدو بالإعلان عن موعد والمكان الخاص بالعزاء بعد الانتهاء من الصلاة على الجنازة والدفن.

أبو تريكة يرسل تعازيه في وفاة الكابتن حسام وصفي

من جهته قال الكابتن محمد أبو تريكة في عزاء والد أحمد حسام ميدو على حسابه على تويتر: “خالص التعازي للكابتن أحمد حسام ميدو في وفاة الوالد، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، ورزق أهله الصبر والسلوان.. ورحم الله الجميع”.

والكابتن حسام وصفي، والد أحمد حسام ميدو، من مشاهير الكرة المصرية وهو الذي أعلن عن اعتزال ابنه ميدو، وظهر في مشاركات عديدة على الفضائيات.

قالوا في عزاء والد ميدو الكابتن حسام وصفي

من جهته قال اللاعب أحمد فتحي على تويتر: نَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. توفي الي رحمة الله الكابتن حسام وصفي والد الكابتن احمد حسام ميدو @ midoahm

وقال الاعلامي شريف بيومي: انا لله وانا اليه راجعون وفاة والد أحمد حسام ميدو الكابتن حسام وصفي خالص العزاء ،، اسكنه الله فسيح جناته وللاسره الصبر والسلوان.

بينما قال الكابتن حازم إمام: لا اله الا الله ،البقاء لله في الكابتن حسام وصفي والد الكابتن احمد حسام ميدو.

وقال الفنان عزيز الشافعي: البقاء و الدوام لله الكابتن حسام وصفي لاعب # الزمالك السابق ووالد نجم الزمالك و # مصر ميدو عرفت المرحوم عالمستوى الشخصي وكان الكوتش بتاعي فناشئين نادي هليوبوليس لمدة سنتين كان فيهم أب لينا كلنا وقمة الاحترام والذوق ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته تعازينا لميدو والعائلة @ midoahm

وقال اللاعب اسلام عبد الستار: خالص التعازي للكابتن احمد حسام ميدو في وفاه والده كابتن حسام وصفي وانا لله وانا اليه راجعون.

← إقرأ أيضاً: