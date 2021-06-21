مواصفات فتى أحلام نسرين طافش

بواسطة أسامة مقلد

كشفت الفنانة نسرين طافش، عن مواصفات فتى أحلامها من خلال ردها على أسئلة متابعيها عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي على موقع “انستجرام”.

مواصفات فتى أحلام نسرين طافش

وقالت نسرين، عن مواصفات فتى أحلامها أن يكون شخص صادق، وواضح، يتحلى بالحنية والقلب الطيب والثقة بالنفس، ويحب الحياة والعائلة، وأن يحترمها ويقدرها ويخاف الله فيها.

وتلقت نسرين، عروض كثيرة للزواج من قبل متابعيها، والتي ردت عليها بطريقة طريفة مستعينة بالكوميكس والصور المضحكة.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش، مسلسل “المداح” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا ملحوظًا.

مسلسل “المداح” بطولة: حمادة هلال، ونسرين طافش، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وأحمد بدير، ومحمد عز، وحنان سليمان، وهادي خفاجة، من تأليف: أمين جمال، وإخراج: أحمد سمير فرج.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.