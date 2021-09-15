مع ارتفاع أسعار الكهرباء.. أعرف نظام تقسيط فواتير الكهرباء الجديد 2021

انتشر مؤخرا تعثر عدد كبير من المواطنين في دفع فواتير الكهرباء بعد أن يتفاجئون بتراكم مديونية استهلاك الكهرباء ويقومون بتقديم الشكاوى التي لا يوجد جدوى منها ولذلك قامت وزارة الكهرباء والطاقة بالتوجيه على شركة الكهرباء بتنفيذ نظام تسهيل على المواطنين بتقسيط المديونيات المتراكمة حيث تقوم شركة توزيع الكهرباء بإنذار المتخلفين عن دفع الفواتير المتأخرة وفى حالة تراكم الفواتير لأكثر من 3 شهور يتم إرسال إنذار لسرعة السداد وفى حالة عدم الاستجابة يتم فصل التيار ورفع العداد وفى حالة الاستجابة يتم التوجيه باتخاذ اللازم وذلك من خلال التوجه إلى أقرب فرع لشركة توزيع الكهرباء وتقديم طلب برغبته في تقسيط المديونية لدفع كل شهر جزء لحين سداد كامل المبلغ المتراكم.

الأوراق المطلوبة لتقسيط فواتير الكهرباء 2021

ويتم تجهيز المستندات الآتية :

بطاقة الرقم القومي

نموذج تقسيط مديونية

فاتورة كهرباء آخر شهر تم سداده أو أي فاتورة حديثة

تقوم شركة توزيع الكهرباء بمراجعة المستندات و بعد إنهاء إجراءات الفحص التي لا تتعدى نص ساعة يتم دفع مبلغ 30% كحد أدنى دفعة مقدمة كما يتم جدولة المبلغ المتبقي على الشهور التالية من خلال أقساط على الفواتير تيسيراً وتسهيلا على المواطنين، كما يمكنك متابعة الاستهلاك اليومي والشهري من خلال عداد الكهرباء أو عن طريق التوجه لأقرب فرع من شركة توزيع الكهرباء التابع ويمكنك تقديم شكوى في حالة وجود تعارض في قراءات العداد وسيتم حل المشكلة من خلال الفنيين المختصين.