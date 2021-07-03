مدير الكلية البحرية الأسبق يكشف أهمية قاعدة 3 يوليو البحرية ويوضح فيما سيتم استخدامها

قال اللواء بحري محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أثناء تقديمه حلقة اليوم من برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن قاعدة 3 يوليو البحرية أصبح لديها أهمية كبيرة خلال الوقت الراهن وذلك لأنها ستقوم بتأمين مناطق شرق وغرب ووسط البحر المتوسط، مؤكداً أن البحر المتوسط له 3 مداخل ومن هذه المداخل ستكون من قناة السويس ومدخل من جنوب جزيرة صقلية.

وأضاف اللواء بحري محفوظ أن قاعدة 3 يوليو البحرية ستكون مدخل هام لتدفق التجارة من وإلى شرق البحر المتوسط، مشيراً إلى أن القاعدة ستؤمن أيضا حركة التجارة في شرق المتوسط.

وتابع مدير الكلية البحرية الأسبق أن قاعدة 3 يوليو البحرية سيتم استخدامها في التصدي لأي محاولات اختراق من القوى المعادية بواسطة الغواصات، موضحاً أن القاعدة تمتلك تكنولوجيا عسكرية على أعلى مستوى كما أن التسليح المستمر يأتي لوجود تغييرات مستمرة ضمن خطة العمليات.