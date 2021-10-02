محافظ الشرقية يشيد بتنظيم مهرجان الخيول العربية 2021

تقيم محافظة الشرقية في كل عام مهرجان الخيول العربية بأرض الفروسية بمدينة بلبيس على طريق (القاهرة / بلبيس) الصحراوي، وأقيم المهرجان هذا العام في دورته الخامسة والعشرين يومي الخميس والجمعة 30 سبتمبر والأول من أكتوبر 2021م، وشارك في المهرجان هذا العام، أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبي الخيول العربية الأصيلة من المصريين والعرب والأجانب، وتم منح الفائزين جوائز متميزة تتمثل في كؤوس ودروع ومجسمات مطبوع عليها شعار محافظة الشرقية، وقد أنتهى حفل الختام وظهر بشكل رائع، وشمل عروضًا رياضية وفنية متميزة، وقد أشاد محافظ الشرقية اليوم السبت 2 أكتوبر بمجهودات كل من شارك في احتفاليتي الافتتاح والختام ونوضح تفاصيل إشادة محافظ الشرقية بمجهودات القائمين على تنظيم المهرجان وموضوعات أخرى ذات صلة .

محافظ الشرقية يشيد بتنظيم مهرجان الخيول العربية

وجه محافظ الشرقية الشكر لأعضاء اللجنة المنظمة والمشرفة علي مهرجان الخيول العربية 2021م، وكذلك أصحاب المزارع من مربي الخيول العربية الأصيلة الذين حرصوا على المشاركة في فاعليات المهرجان، والتنافس في مسابقتي جمال وتراث أدب الخيل، الذين قدموا عروضًا أبهرت كل من حضر المهرجان، مثنيًا على دور الأجهزة التنفيذية والأمنية، والذين كانوا لهم دور فاعل في ظهور المهرجان بشكل فاعل، مقدمًا الشكر لاعضاء المجالس النيابة ورجال الأعمال، والصحفيين والإعلاميين لمشاركتهم في تغطية فعاليات المهرحان، كما أشاد بمجهودات مديرية الشباب والرياضة والتي شاركت بفاعليه في إحتفاليتي الإفتتاح والختام .

فاعليات ختام مهرجان الخيول العربية

شهد حفل ختام مهرجان الشرقية للخيول العربية الذي أقيم بأرض الفروسية بمدينة بلبيس، فقرات فنية وعروض للفنون الشعبية والتنورة وفقره غنائية للموهبة أزهار وعرضًا للطلائع وألعاب نارية، وباقة متنوعة من الأغاني تم تقديمها من قبل الفنان خالد بيومي نقيب فرع نقابة المهن الموسيقية بالشرقية، وأثنى الجميع وعلى رأسهم محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، التي بذلت جهودًا كبيرة لظهور حفلتي الافتتاح والختام بهذا الشكل الرائع .

نتائج مهرجان الخيول العربية

أعلنت لجنة تحكيم مهرجان الشرقية للخيول العربية نتائج مسابقة المهرجان، وقد فاز بالمركز الأول الحصان عجيب آل داوود، وبالمركز الثاني؛ الحصان فرحة الوراق، والمركز الثالث الحصان بشرى عاطف، أما المركز الرابع فقد فاز به الحصان زلزال الجيزة، كما جاءت نتائج مسابقة الأدب للخيل المسجلة مبتدئين، وفاز فيها بالمركز الأول الحصان طيار مصر، وبالمركز الثاني الحصان صاحب السعادة، والمركز الثالث فاز به الحصان فارس، أما المركز الرابع فكان من نصيب الحصان أميرة برهان .