متحدث وزارة التعليم العالي: سيتم تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية داخل الجامعات لضمان سير عملية الامتحانات والعملية التعليمية على نحو أفضل

قال المستشار عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال مؤتمر صحفي إن الجامعات لديها لجنة لإدارة الأزمة بحيث تتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل الجامعة خلال سير عملية امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تم تأجيلها نظراً لأزمة فيروس كورونا المستجد التي تعيشها البلاد.

وأضاف المستشار عادل عبد الغفار أنه من ضمن مجموعة الإجراءات الاحترازية وجود بوابات تعقيم أمام كافة مداخل الجامعة وفي الصالات أيضا، بالإضافة إلى قياس درجات حرارة الطلاب قبل دخولهم من بوابات الجامعة.

وجاء ذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي تم عقده اليوم السبت الموافق 20 فبراير، وكان الاجتماع برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الاعلى للجامعات بالإضافة إلى حضور العديد من أعضاء المجلس.

كما وجه المجلس الأعلى للجامعات بضرورة انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكذلك العاملين بالجامعات طبقاً للجداول التي أعلنت عنها جميع الكليات والمعاهد في وقت سابق لضمان سير عملية الامتحانات والعملية التعليمية على نحو أفضل.