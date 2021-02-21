متحدث النيابة الإدارية: عقار الدائري المحترق كان مبني على أرض زراعية ومخالف لكل اشتراطات البناء وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين

قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أثناء تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية هذا المساء أن عقار الدائري المحترق كان مبني على أرض زراعية بالإضافة إلى أن العقار مخالف لكل اشتراطات البناء، مشيراً إلى أن أصحاب عقار الدائري المحترق اتخذوا بعض الإجراءات للتصالح ولكن لم يتم تنفيذه على الأرض.

وأضاف المستشار محمد سمير أن عقار الدائري المحترق لا يجوز معه التصالح نظراً لتجاوزه ضوابط وقيود الارتفاع والبناء، كما أنه سيتم فتح قضية لمحاسبة 11 برجاً مجاوراً لعقار الدائري المحترق لوجود مخالفات بها.

واختتم متحدث النيابة الإدارية أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد العديد من المسؤولين بسبب عدم تحرير المخالفات في عقارات الدائري الاخرى.