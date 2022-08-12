لمناقشة “أمر عاجل”.. البرلمان يقطع إجازته ويعقد جلسة طارئة غدا

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، جلسة طارئة غدا السبت، الموافق 13 أغسطس، في تمام الساعة 12 ظهرا. ودعا المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد غدا في جلسة طارئة. وأرسلت الأمانة العامة لمجلس النواب، رسائل عاجلة إلى الأعضاء، تفيد بعقد جلسة طارئة غدا، لمناقشة “أمر عاجل”. وينعقد مجلس النواب للمرة الأولى في الإجازة البرلمانية خلال الفصل التشريعي الثاني.

نص الدعوة:

وجاء في نص الدعوة: “عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تقرر دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة بتمام الساعة ١٢ ظهر غد السبت الموافق 13 أغسطس 2022، لنظر أمر عاجل”.

أسباب جلسة البرلمان الطارئة

توقع النائب مصطفى بكري، أن يكون الانعقاد بسبب تعديل وزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ورجح بكري، في تصريحات صحفية، أن يكون الأمر له علاقة بقضية سد النهضة الإثيوبي، وأعلنت إثيوبيا الانتهاء من الملء الثالث لسد النهضة بتخزين إجمالي ٢٢ مليار متر مكعب من المياه خلف جسم السد.

وفي ذات السياق، توقع النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن يكون الانعقاد لمناقشة إجراء تعديل وزاري ف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. كما توقع منصور في تصريحات صحفية، تعديلًا وزاريًا محدودًا في عدد من الوزارات الاقتصادية والخدمية بسبب أدائها غير المناسب مع طبيعة المرحلة.