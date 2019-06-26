كيفية استخراج جواز السفر لك ولأسرتك والأوراق المطلوبة

كيفية استخراج جواز السفر الكثير من الآباء والأمهات يعانون عند القيام باستخراج جواز السفر سواء كان لهم أو لأولادهم، حيث لا يعلمون ما هي الأوراق المطلوبة لاستخراج الجواز وما هي الأماكن التي يمكن الذهاب اليها لذلك يقومون بالذهاب الى مصلحة جوازات السفر لعدة مرات وهو أمر شاق بالنسبة إليهم، لذلك سنشرح لكم في هذا المقال الأوراق التي يجب توفيرها لاستخراج جواز السفر لك أو لأسرتك.

كيفية استخراج جواز السفر والأوراق المطلوبة .

يجب توفير عدة أوراق ومستندات القيام الذهاب لاستخراج جواز السفر منها:

بطاقة الرقم القومي

يجب تقديم بطاقة الرقم القومي وتكون سارية وذلك لأي شخص أكثر من عمر 16 عام.

الصور الشخصية

عليك توفير عدد ثلاثة صور بخلفية بيضاء وملونة مقاس 4×6.

مستند التجنيد

بالنسبة للذكور عليهم توفير شهادة التجنيد يستثنى من لم يبلغوا سن 19 عام، أما من لديه جواز سفر مسبق لا يقدم شهادة التجنيد ويتم أخذها من الجواز السابق.

المؤهل الدراسي

إذا كان الفرد الذي سوف يستخرج الجواز ما زال في الدراسة عليه تقديم إفادة من الجهة الخاضع لها، وإذا كان حاصل على شهادة التخرج فإنها لابد أن تكون مثبتة في بطاقة الرقم القومي.

شهادة قيد دراسي

يجب إحضار شهادة قيد دراسي معتمدة بالنسبة لطلاب الكلية.

أما عن الإناث المتزوجات عليهم توفير وثيقة الزواج، في حال إذا كان مثبت أنها متزوجة في بطاقة الرقم القومي فلا فائدة من إحضار هذا المستند.

الضمان المالي

لا يتطلب توفير الضمان المالي في جميع الحالات ولكن في حالة الشخص الذي ليس لديه مؤهل دراسي أو ليس لديه وظيفة مثبتة بالرقم القومي، وليس لديه سجل تجاري، وليس لديه جواز سفر سابق فإنه عليه دفع مبلغ 480 جنيه, كما يمكنكم معرفة تجديد بطاقة الرقم القومي اعرف الخطوات و عقوبة المخالفين من موقع وزارة الداخلية

كيفية استخراج جواز السفر للزوجة.

توفير بطاقة الرقم القومي المثبت بها الحالة الاجتماعية.

إحضار 3 صور بخلفية بيضاء 4×6 بتاريخ حديث.

المؤهل الدراسي المثبت بالرقم القومي, ومن خلال هذا الرابط تستطيع معرفة جميع الشروط– من هنا

الأوراق اللازمة لاستخراج جواز السفر للأطفال.

يجب إحضار أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأب مع توفير صورة منها، يراعى أن تكون البطاقة سارية.

أصل وصورة من شهادة ميلاد الطفل.

توفير عدد 3 صور ملونة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

في حالة تجديد جواز السفر للطفل يجب توفير اجواز السابق له.

الجدير بالذكر أن جواز السفر له مدة صلاحية سبع سنوات من تاريخ إصداره ويعد صالحا لكل دول العالم إن لم يحدث خلاف على ذلك كما أن عدد صفحات جواز السفر المصري 52 صفحة ولا يجوز إضافة صفحات آخرى ولكن عند انتهاء صفحاته عليك استخراج واحد آخر جديد .

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