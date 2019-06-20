كيفية استخراج القيد العائلي الكترونياً في مصر والأوراق المطلوبة

نستعرض شرح طريقة استخراج القيد العائلي لجميع المواطنين في مصر عبر الانترنت، ومعرفة الأوراق المتطلبة للحصول على قيد عائلي إلكترونياً حيث يبحث الكثير من الأفراد عن الطريقة الصحيحة للحصول على القيد، بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة الجهات الحكومية المختصة، فما هو القيد العائلي، وما هي إجراءات إصداره أو تعديله اللازمة وفقاً لما حددته وزارة الداخلية المصرية رسمياً، تابعونا من خلال هذا التقرير المفصل.

قيد العائلة هو مستند يمكن استخراجه لكافة مواطني جمهورية مصر العربية بشكل عام، ويعمل القيد العائلى على إثبات البيانات الخاصة بك وبيانات عائلتك منذ تاريخ الولادة وحتى تاريخ الوفاة، وتكمن أهمية استخراج هذا المستند للتقديم للجهات المعنية التي تشترط توافره مثل التقديم للكليات العسكرية والشرطة وغير ذلك.

إصدار القيد العائلي إلكترونياً

متاح استخراج قيد عائلى عن طريق الإنترنت، وذلك عبر الموقع الرسمى لوزارة الداخلية المصرية من خلال إتباع بعض الخطوات البسيطة المحددة من الوزارة، وهي كالتالي:

قم بتصفح موقع وزارة الداخلية المصرية الرسمي، ثم الضغط على اختيار سلة الطلبات ومنها تحديد خيار “قيد عائلي” من قائمة الخدمات الموجودة بيمين الصفحة، مع تحديد العدد المطلوب من النسخ وإدخال البيانات الشخصية التي تخص مستخرج القيد العائلى.

يستلزم متابعة إدخال البيانات الخاصة بمقدم الطلب والتى تشمل البريد الإلكتروني، رقم الهاتف المحمول، رقم تليفون المنزل، الرقم القومى والعنوان ويتطلب منك بعد ذلك تحديد طريقة دفع رسوم الخدمة ومصاريف التوصيل بالبريد، أو الدفع الإلكترونى، أو السداد عند الإستلام.

أوراق تقديم طلب قيد عائلي عن طريق النت

“يتم تسليم الطلب خلال مدة 72 ساعة من موعد إرسال الطلب، وفي حالة عدد تواجد مقدم الطلب في مكان التسليم يتم الإتصال به هاتفياً ثلاث مرات من أجل تحديد موعد أخر للاستلام، وفي حالة عدم الاستقبال للمكالمة سيقوم مقدم الطلب بالتوجه إلى إدارة الأحوال المدنية بالعباسية لاستلام الطلب”.

أما عن أوراق التقديم للحصول على القيد العائلي 2019، فيجب توفير ما يلي عند تقديم طلب إصدار قيد عائلي:

النموذج الخاص بطلب استخراج القيد العائلي، الموجود بالسجل المدنى التابع له، وملء بيانات النموذج بخط واضح، وتقديم معه الأوراق المطلوبة التي تشمل:

صورة لبطاقة الرقم القومى الخاصة بوالدك، أو تقديم صورة من شهادة الميلاد لهما.

في حالة الوفاة للأب، يتم إرفاق صورة من شهادة الوفاة مع المستندات.

تقديم صورة لبطاقة الأم، أو صورة من شهادة ميلادها.

صورة من وثيقة زواج الوالدين، وصورة من وثائق الزواج الأخرى للأب فى حالة تعدد الزواج.

في حالة طلاق الوالدين، ترفق صورة من وثيقة طلاق الأب والأم.

صور من شهادات ميلاد الأخوة الأشقاء والغير أشقاء، وفى حالة الوفاة لأحدهم ترفق شهادة الوفاة.

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