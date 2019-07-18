كلية الشرطة| موعد وشروط التقديم في أكاديمية الشرطة 2019 لطلاب الثانوية

يتوافد الكثير من الطلاب بعد إتمام المرحلة الثانوية العامة 2019 والثانوية الفنية والثانوية الأزهرية وخريجي الجامعات المصرية للتقديم في الكليات والمعاهد العسكرية، والتقدم لكلية الشرطة، الكلية الحربية، الكلية البحرية، الفنية العسكرية، الكلية الجوية، ونعرض لكم في هذا المقال المُميز الشروط العامة للتقديم في كلية الشرطة لجميع الطلاب وموعد فتح باب التقديم ونقدم لكم شرح وافي عن التقديم لكلية الشرطة.

شروط التقديم في كلية الشرطة

هناك بعد الشروط العامة للكليات العسكرية والتي يجب أن تتوافر في المُتقدم للالتحاق بكلية الشرطة أو الكليات العسكرية الأُخرى وهناك بعض الشروط الخاصة بكلية الشرطة والتي يجب أن تتوافر في المُتقدم لكلية الشرطة:

أولا

الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الثانوية الأزهرية يجب أن يكون الطالب حاصلاً على نسبة 65% فما فوق، وبالنسبة لطلبة الجامعات يجب أن يكون التقدير لا يقل عن جيد للعام 2019.

الشروط الخاصة بكلية الشرطة

ثانيا بالنسبة لطلاب الجامعات

ينطبق عليهم نفس الشروط السابقة إلا شرط أن لا يكون متزوجاً أثناء قيده بالأكاديمية، وأن لا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعي أكثر من عامين.

التخصصات الجامعية المطلوبة لكلية الشرطة

هناك بعض التخصصات المطلوبة فقط من الجامعات المصرية:

موعد التقديم في كلية الشرطة

صرح مُساعد وزير الداخلية اللواء أحمد ابراهيم أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وافق على قبول دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة لعام 2019 وذلك من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وفقا للشروط الخاصة بكلية الشرطة وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية يبدأ موعد التقديم لكلية الشرطة 2019 اعتبارًا من يوم الاربعاء (24 يوليو) حتى يوم الخميس (15 أغسطس) المقبل،وذلك لمدة 23 يومًا، من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، ويتم تسليم الطلاب كتيب صغير يقدم ارشادات هامة للطلاب لمساعدتهم في الاختبارات الخاصة بكلية الشرطة ويكون دليل لطوال فترة الاختبارات.