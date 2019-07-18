 التخطي إلى المحتوى

كلية الشرطة| موعد وشروط التقديم في أكاديمية الشرطة 2019 لطلاب الثانوية

كتب أحمد عريبهفي آخر تحديث
كلية الشرطة| موعد وشروط التقديم في أكاديمية الشرطة 2019 لطلاب الثانوية

يتوافد الكثير من الطلاب بعد إتمام المرحلة الثانوية العامة 2019 والثانوية الفنية والثانوية الأزهرية وخريجي الجامعات المصرية للتقديم في الكليات والمعاهد العسكرية، والتقدم لكلية الشرطة، الكلية الحربية، الكلية البحرية، الفنية العسكرية، الكلية الجوية، ونعرض لكم في هذا المقال المُميز الشروط العامة للتقديم في كلية الشرطة لجميع الطلاب وموعد فتح باب التقديم ونقدم لكم شرح وافي عن التقديم لكلية الشرطة.

شروط التقديم في كلية الشرطة

هناك بعد الشروط العامة للكليات العسكرية والتي يجب أن تتوافر في المُتقدم للالتحاق بكلية الشرطة أو الكليات العسكرية الأُخرى وهناك بعض الشروط الخاصة بكلية الشرطة والتي يجب أن تتوافر في المُتقدم لكلية الشرطة:

أولا

الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الثانوية الأزهرية يجب أن يكون الطالب حاصلاً على نسبة 65% فما فوق، وبالنسبة لطلبة الجامعات يجب أن يكون التقدير لا يقل عن جيد للعام 2019.

الشروط الخاصة بكلية الشرطة

كلية الشرطة| موعد وشروط التقديم في أكاديمية الشرطة 2019 لطلاب الثانوية

ثانيا بالنسبة لطلاب الجامعات 

ينطبق عليهم نفس الشروط السابقة إلا شرط أن لا يكون متزوجاً أثناء قيده بالأكاديمية، وأن لا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعي أكثر من عامين.

التخصصات الجامعية المطلوبة لكلية الشرطة

هناك بعض التخصصات المطلوبة فقط من الجامعات المصرية:

كلية الشرطة| موعد وشروط التقديم في أكاديمية الشرطة 2019 لطلاب الثانوية

كلية الشرطة| موعد وشروط التقديم في أكاديمية الشرطة 2019 لطلاب الثانوية

كلية الشرطة| موعد وشروط التقديم في أكاديمية الشرطة 2019 لطلاب الثانوية

كلية الشرطة| موعد وشروط التقديم في أكاديمية الشرطة 2019 لطلاب الثانوية

كلية الشرطة| موعد وشروط التقديم في أكاديمية الشرطة 2019 لطلاب الثانوية

موعد التقديم في كلية الشرطة

صرح مُساعد وزير الداخلية اللواء أحمد ابراهيم أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وافق على قبول دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة لعام 2019 وذلك من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية وفقا للشروط الخاصة بكلية الشرطة وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية يبدأ موعد التقديم لكلية الشرطة 2019 اعتبارًا من يوم الاربعاء (24 يوليو) حتى يوم الخميس (15 أغسطس) المقبل،وذلك لمدة 23 يومًا، من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، ويتم تسليم الطلاب كتيب صغير يقدم ارشادات هامة للطلاب لمساعدتهم في الاختبارات الخاصة بكلية الشرطة ويكون دليل لطوال فترة الاختبارات.

 

عن الكاتب

أحمد عريبه

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على نجوم مصرية .

التعليقات

  5. اولا لو بنتى هتبقى خريجه كليه الصيدله هينفع تنضم الى كليات الشرطه او غيره……كذلك بنوتى الصغننه بعد الثانويه ان شاء الله هل يجوز لها الانضمام الى هذه الكليات

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.