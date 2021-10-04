غلق سوق الجمعة الأسبوعي لضبط بيع حيوانات برية

- سوق الجمعة من الأسواق الرائدة والقديمة لبيع الحيوانات والطيور الاليفة في مصر ويتم تجهيزه يوم الأحد ويوم الجمعة أسبوعياً ويشتمل السوق على الحيوانات والطيور النادرة والأليفة وهو سوق كبير يبدأ من ميدان السيدة عائشة إلى كوبري التونسي.
- ويباع في السوق الحيوانات النادرة الفئران والتماسيح والحرباء وجميع أنواع الحيوانات والعصافير والقطط والكلاب، وجميع أنواع الأطعمة الخاصة بالحيوانات والطيور، حيث تم تداول أخبار غير سليمة حول غلق سوق الجمعة الذى يقام في منطقة السيدة عائشة في حي الخليفة، حيث صرح اللواء إبراهيم عوض أن السوق سوف يتم به منع بيع أي نوع من الحيوانات البرية، وسوف يتم تنظيم حملات لمنع بيع الحيوانات البرية لأنه مخالف لقانون البيئة، وأنه سوف يتم استمرار العمل في سوق الجمعة الأيام المقبلة بدون بيع الحيوانات البرية، مع مراقبة الباعة الجائلين الذين يبيعون الحيوانات البرية، لأنه تم ضبط بيع ثعابين وتماسيح وطيور، وأنه تم التحفظ على الحيوانات التي عثروا عليها مع الباعة الجائلين بهدف بيعها ووضعوها في أقفاص وتسليمها لحديقة الحيوان لحين الانتهاء من التحقيقات، وصرح وزير التنمية المحلية أنه قام بالتنسيق مع اللواء خالد عبد العال.
- هذا ونبهت جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة لضبط مخالفات بيع الحيوانات والطيور البرية، وتعيين الشرطيين لحفظ التعليمات في تلك المنطقة.
- وأنه سوف يتم استكمال العمل في سوق الجمعة في الفترة المقبلة، في ضوء القواعد والتعليمات.
سلمى محسن
(كاتبة وباحثة )
حاصلة على ماجستير ( تنظيم المجتمع ) كلية الخدمة الاجتماعية
دارسة فى مرحلة الدكتوراه تنظيم المجتمع
قارءة فى علم الإجتماع - علم النفس - التنمية البشرية - الصحة العامة - المشكلات المجتمعية - منظمات المجتمع المدنى - إدارة المؤسسات
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