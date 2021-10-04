غلق سوق الجمعة الأسبوعي لضبط بيع حيوانات برية

سلمى محسن

(كاتبة وباحثة )

حاصلة على ماجستير ( تنظيم المجتمع ) كلية الخدمة الاجتماعية

دارسة فى مرحلة الدكتوراه تنظيم المجتمع

قارءة فى علم الإجتماع - علم النفس - التنمية البشرية - الصحة العامة - المشكلات المجتمعية - منظمات المجتمع المدنى - إدارة المؤسسات

التطلع لكل ماهو جديد فى المجال التكنولوجى.

لاأرغب فى الإمتثال بأحد و أملك وجهة نظرى المستقلة

أعشق الكتابة - التنمية البشرية - الشعر - الرسم - الحيوانات الاليفة - الانترنت التسوق - التطلع لكل ما هو جديد