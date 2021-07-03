عاجل: بالصورة.. إنتاج أول زجاجة من الصرف الصحي المعالج ثلاثيا في مصر

أعلن جهاز مدينة السادات إنتاج أول عينة من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثيا وذلك بغرض استخدامها في أنشطة خاصة بالمدينة.

وجاء المشروع بتكلفة 223 مليون جنيه من خلال محطة معالجة بطاقة 40 ألف متر مكعب يوميا.

ويهدف المشروع إلى استخدام مياه الصرف الصحي في ري المسطحات الخضراء بمدينة السادات.

وأكد المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة السادات أن العينة الأولى من مياه الصرف الصحي المعالج بدرجاته الثلاثة جاء مصدرها من الصرف الخام بالمدينة والهدف من وراء ذلك ري المسطحات الخضراء.

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ويعمل المشروع على خفض معدل استهلاك مياه الشرب الصالحة للاستخدام الآدمي وذلك من خلال معالجة مياه الصرف الصحي بغرض التشجير واستخدامها في ري المسطحات الخضراء.

وتعمل مصر على خفض معدل استهلاك المياه الصالحة للاستخدام الآدمي بغرض الترشيد في الوقت الذي تعهدت فيه الدولة بالحفاظ على مياه النيل دون أي ضرر يلحق بها جراء بناء سد النهضة الأثيوبي.