شوقي السيد الفقيه القانوني: متحرش المعادي ارتكب جريمة الخطف وهتك العرض في قضية التحرش بالطفلة، وستكون المحاكمة رداعة لهذا الشخص

قال الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أثناء تقديمه حلقة اليوم من برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية أن النائب العام أحال المتهم بخطف الطفلة وهتك عرضها في واقعة التحرش بطفلة المعادي للجنايات، مؤكداً أن المتهم ارتكب جريمة الخطف وهتك العرض في هذه القضية.

وأضاف الدكتور شوقي أن قرار النائب العام رادع وحازم بشأن قضية التحرش بطفلة المعادي حيث أن المتهم في القضية ارتكب جريمة مرعبة للغاية.

وتابع الدكتور شوقي السيد أن ما ارتكبه المتهم في قضية التحرش بطفلة المعادي مرعب ومخيف وأن المحاكمة ستكون رادعة لهذا الشخص.