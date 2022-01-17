سليمان شلبي عم الطالبة بسنت يكشف تفاصيل جديدة لبرنامج الحكاية حول واقعة انتحار بنت أخيه بسنت فتاة الغربية

كشف سليمان شلبي عم الطالبة بسنت فتاة الغربية آخر المستجدات بشأن قضية انتحار بنت أخيه الطالبة بسنت، حيث صرح سليمان شلبي أنه ضبط 16 متهم آخرين جميعهم لديهم صلة بواقعة انتحار الطالبة بسنت، كما تم التحفظ على جميع هواتفهم المحمولة على الفور نظراً لأن القضية بأكملها بدأت من الهواتف المحمولة، وجاءت تصريحات سليمان شلبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية المُذاع على قناة MBC مصر الفضائية.

أكد سليمان شلبي أن أجهزة المباحث قامت نجحت في ضبط المتهمين الآخرين وجميعهم موجودين في نفس القرية، حيث تم التحفظ على هواتفهم المحمولة على الفور وتم عرضها على النيابة وتم تحريز ما عليها من صور وفيديوهات، بالإضافة إلى أنه تم استرجاع بعض الملفات التي تم حذفها من على الهواتف المحمولة.

اختتم سليمان شلبي عم الطالبة بسنت “فتاة الغربية” بمناشدة وزير الشباب والرياضة بضرورة بناء ملاعب رياضية في القرية ذاتها، وذلك من أجل إفراغ طاقة الشباب في الرياضة والأشياء الإيجابية التي تعود عليهم بالنفع، بدلاً من إضاعة وقتهم في الشوارع وافتعال أشياء سيئة تعود بالضرر على المجتمع.