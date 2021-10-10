سعر البنزين اليوم في مصر – اسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة

قامت وزارة البترول بإعلان وتطبيق اسعار البنزين الجديدة في مصر، حيث بدأ التعامل بها من يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021، وكان قد اعلنت لجنة التسعير التلقائي للوقود أن الزيادة ستكون 25 قرشا للتر الواحد لِكُلاً من السولار والبنزين، وفيما يلى اسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة.

سعر البنزين اليوم

سعر بنزين 80 بعد الزيادة 7 جنيه للتر سعر بنزين 90 بعد الزيادة 8.25 جنيه للتر سعر بنزين 92 بعد الزيادة 9.25 جنيه للتر سعر السولار بعد الزيادة 7 جنيه للتر

وبدأ قلق المواطنين بسبب زيادة اسعار البنزين لأن هذا غالبا ما سيؤثر على أسعار الخدمات والسلع الأخرى وكان هذا كلام الخبراء في هذا المجال.

وننوه على السادة المواطنين أن يتخذوا اللازم في اطار ترشيد استهلاكهم من البنزين ومتابعة عدادات سياراتهم بإنتظام وتجنب السير في الطرق المزدحمة لإن هذا يؤدى إلى زيادة في استهلاك البنزين حيث إن السير في الطرق المفتوحة والسريعة يستهلك بنزين أقل.

وفي حالة السيارات المانيوال يفضل اتباع التسلسل الطبيعي في استخدام ناقل الحركة المناسب مع السرعة وعدم تجاوزه لضمان استهلاك الكميات المناسبة من البنزين دون زيادة كبيرة.