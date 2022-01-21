رسمياً مجلس الشيوخ يوافق على إقرار فترة الراحة اثناء ساعات العمل حسب قانون العمل الجديد 2022

بشكل رسمي فقد قام مجلس الشيوخ باعتماد الموافقة على إقرار فترة الراحة خلال ساعات العمل، وذلك برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك بناء على الموافقة على تطبيق مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بناء على المادة 96 من قانون العمل الجديد، وهو القرار الذي جاء في اطار الحرص على تقديم سبل الراحة للموظفين بجميع القطاعات المختلفة اثناء ساعات العمل، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل ما أعلنه مجلس الشيوخ بشأن إقرار فترة الراحة أثناء ساعات العمل.

مجلس الشيوخ يوافق على إقرار فترة الراحة اثناء ساعات العمل

وقد جاءت المادة 96 ضمن قانون العمل الجديد المعتمد من قبل مجلس الشيوخ على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة للموظفين، وذلك الا تتجاوز الفترة منذ بداية فترة العمل وحتى نهايتها اكثر من عشر ساعات في اليوم، حيث يتم حساب فترات الراحة من ساعات الحضور وذلك في حالة كان العامل في مكان العمل، على ان يتم استثناء من هذا القرار العمال الذين يعملوا بنظام الاعمال المتقطعة، والذي يقوم بتحديدها الوزير المختص بها بقرار منه، وذلك بحيث الا تزيد المدة الخاصة بتواجدهم في العمل عن 12 ساعة يوميا.

تفاصيل الاجازة السنوية بقانون العمل الجديد

وبناء على مواد قانون العمل الجديد المعتمد رسميا والذي تم اقراره، فتأتي المادة 101 والتي تنص على استحقاق العامل لاجازة سنوية على ان تكون هذه الاجازة بأجر، والتي لا يدخل في حسابها أيام العطلات الخاصة بالأبعاد والمناسبات الرسمية في الدولة، وذلك بناء على ما يلي.