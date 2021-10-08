أعلن الدكتور أحمد ذكي رئيس جامعة السويس خلال الساعات الاخيرة أنه قد تم تقدم عدد 130 متقدم لاختبارات الماجستير والدكتوراه والدبلومة الأكاديمية من الطلاب والطالبات في الجامعة، حيث تعد هذه الاختبارات من الشروط الاساسية لكي يتم التقدم للحصول على درجة الدكتوراه او الماجيستير في العديد من التخصصات المختلفة، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال تفاصيل ما تم الإعلان عنه من قبل رئيس جامعة السويس بشأن الطلاب والطالبات المتقدمين لاختبارات الدكتوراه والماجيستير والدبلومة الأكاديمية.

رئيس جامعة السويس يعلن عدد 130 متقدم لاختبارات الدبلومة والماجيستير والدكتوراه

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قام الدكتور أحمد ذكي رئيس جامعة السويس أن كلية الألسن جامعة السويس شهدت هذا العام العديد من التقدم في البرامج التعليمية التي تم استحداثها هذا العام الدراسي الجديد سواء في البرامج الخاصة بمرحلة البكالوريس وكذلك مرحلة الدراسات العليا، حيث تقدم عدد من 20 طالب للحصول على الدبلومة في في المجالات الخاصة بالترجمة واللغويات، وذلك لاول مرة يشهدها هذا العام، وذلك بجانب الماجيستير والدكتوراه المهنية والأكاديمية، كما تم الاعلان عن اتاحت ديوانك الترجمة الفورية لبعض الكليات مثل كلية الآداب والتربية والألسن، بالاضافة الى ما يعادلها في الكليات الخاصة وكليات الازهر الشريف.

تفاصيل اختبارات الماجيستير والدكتوراه في جامعة السويس

وتبعا لما تم الإعلان عنه من قبل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه قد تقدم عدد 130 طالب وطالبة لأداء الاختبارات الخاصة بالحصول على درجة الماجيستير والدكتوراه وذلك للعام الأول، حيث تم تحديد اجتياز هذه الاختبارات من قبل جامعة السويس رسميا كشرط أساسي من شروط الالتحاق للبرامج الخاصة بالدبلومة والدكتوراه والماجيستير في العديد من التخصصات والأقسام التي أوضحتها الجامعة بشكل رسمي للطلاب والطالبات الراغبين في التقديم على هذه البرامج للعام الأول.