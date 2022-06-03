حنان ترك: ” أنا جاهلة في السياسة ولست أهلاً للفتوى”

كشفت الفنانة المعتزلة حنان ترك، عن أنه يتم انتحال شخصيتها من قبل صفحات أخرى، وأن ما يتم نشره على لسانها في الحسابات التي وصفتها ب “المزيفة”، والتي تحمل اسمها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك، في أول بث مباشرٍ لها على الفيسبوك.

حيث قالت حنان : “دي الصفحة الوحيدة ليا على (الفيسبوك)، وأي صفحة أخرى تشوفوها يا ريث تعملوا لها (بلاغ)، وأتمنى منكم إنكم تساعدوني في ده، وان أي حد يتكلم باسمي على صفحات انكم تبلغوا عنها”.

مرض حنان ترك

وكان قد قلق المتابعون عليها في الفترة الماضية، بعد طلب ابنها لها بالدعاء، فوضحت أنها كانت تمر بأزمة صحية، ولكنها ولله الحمد أصبحت بخير، كما شكرت أسرتها ومحبيها على وقوفهم بجانبها، فقالت: ” بشكركم وبشكر أسرتي انكم وقفتوا جنبي وقت مرضى، وكل الأصدقاء اللى كانوا بيسألوا عليا، وكمان دكتور أشرف زكي اللي كان بيكلمنى ويطمن عليا، وبشكر كل الجمهور اللى بدعواته بقيت أحسن الحمد لله كتير وكويسة جدا، ومش عارفة أشكركوا على إيه ولا إيه وسعيدة جدًا اني معاكم وانتو وحشتونى”.

“أنا جاهلة في السياسة، ولست أهلاً للفتوى”

وأضافت حنان : “عوزاكم تساعدوني ان أى حد بيتكلم باسمي انكم تبلغوا عن الصفحة، لأنكوا عارفين حنان ممكن تقول ايه ومتقولش ايه، لأن فيه صفحات كتير بيتكلموا باسمي في الدين السياسة وانا مليش علاقة بيها ولا عمري أنزل بوستات بالشكل ده”.

كما قالت “أولاً سياسيا أنا جاهلة جدا ومعنديش وعي سياسي إني أعرف أقول اعملوا كذا أو متعملوش كذا، ومعنديش كمان الثقافة اللى تخليني أقعد أنظر سياسياً، أما بخصوص الدين فأنا قلت من زمان وهقول تاني، أنا درست علوم شرعية على سبيل النجاة لا على سبيل الدعوة، لأن الدعوة موضوع كبير جدا ويحتاج فقه وعلم ومش أي حد يقدر عالموضوع ده، أنا فين وكل ده فين”.

وتابعت: “إن أي حاجة نزلت على لساني، وحد يقول ده حنان قالت فتوى إن ربنا غضبان على حد، أو راضي عن حد، أنا مليش أي علاقة خالص، أنا مش بحرم ولا بحلل ولا أي حاجة من ده، وأنا مقدرش ادي فتوة في دين ربنا، وده له أهله، ونصيحة لكل الناس، لما تحب تاخد النصيحة خدها من أهل العلم والناس المسؤولين عن الفتوى والمصرح لهم بده”.

وأضافت: «صعبت عليا نفسى جدا أن اصحابي زعلوا مني بسبب منشورات على الفيسبوك مليش علاقة بيها ومقلتهاش قبل كدة، وقلت للدرجة دي نسوني واني ممكن يفكروا اني قلت الكلام ده،

وخدت على خاطري منهم والحمد لله عرفت أوثق الصفحة بتاعتي”

حنان ترك ستبدأ في اتخاذ إجراء ضد منتحلي شخصيتها

وأكملت: «الصفحات اللى كانت واخدة اسمى بدأت تتراجع، وعاوزة أعرف أى شخص كتب منشور أو تويتة بإسمي إنه يحذفها لأني هبدأ آخد إجراء قانوني، وكمان أنا عملت قناة عاليوتيوب معليهاش حاجة حاليًا، لكن ممكن نتواصل من خلالها مباشرة، لأتحدث عن نفسي وأولادي رغم ضيق الوقت لأني في غربة وولادي مسؤوليتي، ولأني جاهلة بعض الشيء في السوشيال ميديا لكني سأكون أفضل في الفترة القادمة”

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