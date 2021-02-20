“حق أهالي الصعيد سيتم رده بالقانون”.. غضب شديد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ بسبب حديث الإعلامي تامر أمين المسيء لأهالي وفتيات الصعيد

قال النائب أسامة الهواري عضو مجلس الشيوخ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أثناء تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” الفضائية هذا المساء أن جميع مناطق الصعيد تشهد حالة من الغضب بسبب الأسلوب المسيء والغير محترم الذي تحدث به الإعلامي المغرور تامر أمين في برنامجه “آخر النهار”، كما قال النائب أسامة الهواري أن أهالي الصعيد لا يسمحون ولا يقبلون بالإساءة لفتياتهم.

كما قالت النائبة منال نصر عضو مجلس النواب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى أن ما بدر من إساءة من الإعلامي تامر أمين غير مقبول تماماً ومن يسيء إلى أهالي الصعيد يُعد غير مصري، مشيرة إلى أن سيدات الصعيد هم كنوز مصر.

وقال كابتن طيار عبد الحميد الصعيدي خلال مداخلة هاتفية أيضا مع أحمد موسى إن الأسلوب الذي تحدث به الإعلامي تامر أمين غير محترم كما أننا نرفض الإساءة لأهالي الصعيد قائلاً:”الطريقة دي عيب وما يصحش يقول كدا والكلام اللي قاله مش مقبول ومش هنقبل اعتذاره”، مشيراً إلى أن حق أهالي الصعيد سيتم رده بالقانون.

ويذكر أن الإعلامي تامر أمين تحدث بصورة غير لائقة عن أهالي الصعيد زاعماً مشكلة الزيادة السكانية التي تواجهها البلاد في الوقت الحالي ولم يكتفي الإعلامي تامر أمين بذلك فقط بل أساء في حديثه لأهالي الصعيد وفتياتهم.