تفاصيل عن ملاهي دريم بارك في القاهرة

تعد ملاهي دريم بارك في القاهرة من أكبر الملاهي الموجودة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أنها واحدة من أشهر الأماكن السياحية في القاهرة, توجد ملاهي دريم بارك بمدينة السادس من أكتوبر في القاهرة الكبرى وتعتبر ملاهي دريم بارك جزء من مدينة دريم لاند السكنية.

تم إنشاء مدينة دريم بارك بالقاهرة عام 1999، وتحتوي دريم بارك على الكثير من الألعاب المختلفة والمتنوعة والتي تناسب جميع الأعمار، بالإضافة إلى وجود عدد من المطاعم الشهية اللذيذة وأيضاً أماكن للاستراحة ولهذه المزايا تعد ملاهي دريم بارك من أفضل وأشهر الأماكن الترفيهية في القاهرة.

أنشطة يمكنك القيام بها في دريم بارك القاهرة

يحتوي قسم ألعاب الكبار على 22 لعبة والتي تكسبك الشعور بالمرح والمزيد من الإثارة والمغامرة ومن أهم هذه الألعاب التي يجب عليك تجربتها لكي تعيش المغامرة، لعبة الديسكفري والمقص وتورنيدو.

بالإضافة إلى أن يمكنك مشاهدة الكثير من العروض المختلفة التي تقام في دريم بارك مثل حفلات الغناء وأيضاً الحفلات الاستعراضية للمشاهير من الفنانين.

ويوجد قسم لألعاب الأطفال من أجل سعادة الأطفال, والذي يحتوي على 9 ألعاب مليئة بالمتعة والإثارة المناسبة للأطفال، ومن أهم هذه الألعاب قطار الشرق والكاروسيل.

بالإضافة إلى وجود مسرح المحاكاة من أجل خوض تجربة مميزة وفريدة من نوعها للأطفال والتي فيها يتواجد الأطفال في أماكن مختلفة مثل الجبال والبحار والغابات وكل هذا وهم جالسون في مقاعدهم.

ومن أهم الألعاب التي تجمع بين الأطفال والكبار هي الألعاب المائية الرائعة الممتعة مثل النهر الثائر والشلالات، لكي تتمكن من قضاء وقت ممتع مليء بالمغامرة والمتعة مع أسرتك.

كما أن يوجد 5 محال مخصصة لبيع التذكارات لكي تتمكن من خلالها شراء الكثير أو البعض من التذكارات لتوثيق زيارتك لملاهي دريم بارك.

وبعد الانتهاء من يوم مليء بالمغامرة والإثارة في الملاهي في المدينة الترفيهية الممتعة دريم بارك يمكنك اختيار المطعم المناسب لك داخل الملاهي للاستمتاع بوجبة غداء لذيذة من اختيارك.

ساعات العمل داخل دريم بارك القاهرة

من الساعة 12:00 ظهراً إلى الساعة 11:30 مساءً أيام (السبت – الاثنين – الخميس).

من الساعة 12:00 ظهراً إلى الساعة 12:00 منتصف الليل يوم الجمعة.

من 9:00 صباحاً إلى 12:00 منتصف الليل يوم الأحد.

أسعار تذاكر دخول دريم بارك في القاهرة

التذكرة السيلفر: 120 جنيه.

التذكرة الجولدن: 150 جنيه.

التذكرة البلاتينيوم: 170 جنيه.

التذكرة الدايموند: 190 جنيه.

التذكرة الفي آي بي: 250 جنيه.

التذكرة الفاميلي: 440 جنيه.