تفاصيل حالة الطقس في مصر غدا الخميس 4 فبراير 2021: أمطار وانخفاض الحرار 6 درجات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في مصر يوم غدٍ الخميس 4 فبراير 2021م، إذ يكون الطقس في القاهرة الكبرى معتدل في النهار، وشديد البرودة في الليل، والرياح معتدلة، وفي الوجه البحري يكون معتدل في النهار، وشديد البرودة في الليل، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

تفاصيل حالة الطقس في مصر غدا الخميس 4 فبراير 2021

وعبر موقعنا “نجوم مصرية”، ننشر تفاصيل حالة الطقس في مصر غدا الخميس 4 فبراير 2021م، إذ من المتوقع انخفاض الحرارة بمعدل درجتين إلى 6 درجات، فيما يكون الطقس معتدلا مناطق ومائل للحراة في مناطق أخرى في ساعات النهار وشديد البرودة ليلا مع سقوط أمطار على كثير من المناطق، وذلك على النحو الآتي:

في البداية، فإنه من المتوقع أن يكون الطقس في السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة نهارا، وشديد البرود ليلا، مع سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق، والرياح متوسطة تنشط غربًا. ويكون في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل نهارًا، وشديد البرودة ليلا، مع سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق، والرياح معتدلة. كما أنه من المتوقع أن يكون في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارًا، وبارد في الليل، والرياح نشطة. ثمّ يكون في شمال الصعيد، مائل للدفء نهارا، وشديد البرودة ليلا، والرياح نشطة. أخيرًا، فإن الطقس في جنوب الصعيد، دافئ في النهار، وشديد البرودة في الليل، والرياح نشطة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 4 فبراير

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى في مصر، يوم غدٍ الخميس 4 فبراير 2021م، إذ تنخفض بمعدل بمعدل درجتين إلى 6 درجات في المناطق المختلفة، وذلك على النحو الآتي: