تعرف على فارق السن بين نيللي كريم وهشام عاشور

بواسطة أسامة مقلد

أعلنت الفنانة نيللي كريم، خبر استعدادها للزواج من لاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور، في مفاجأة كبيرة لجمهورها.

تعرف على فارق السن بين نيللي كريم وهشام عاشور

ويبحث الكثير من محبي الفنانة نيللي كريم، عن خطيبها الذين يريدون معرفة بعض المعلومات عنه، وأبرز هذه المعلومات فارق السن بينهما.

ويبلغ اللاعب هشام عاشور 39 سنة، حيث أنه من مواليد 29 مايو 1982، بينما تبلغ الفنانة نيللي كريم 46 سنة، حيث أنها مواليد 18 ديسمبر 1974، أي أن فارق السن بينهما 7 سنوات.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللي كريم، مسلسل “ضد الكسر” الذي عرض في رمضان الماضي.

مسلسل “ضد الكسر” بطولة: نيللي كريم، ومحمد فراج، ولقاء الخميسي، ومصطفى درويش، وتارا عماد، وهشام إسماعيل، وسينتيا خليفة، وحمزة العيلي، ونهير أمين، من تأليف: عمرو الدالي، وإخراج: أحمد خالد.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013.
المشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016.
المشاركة في كتابة حلقات برنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017.
المشاركة في كتابة حلقات مسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017.
مؤلف مسرحية "بيت العز" التي فازت بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" يوليو 2019.
مؤلف مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.