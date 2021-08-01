تعرف على فارق السن بين نيللي كريم وهشام عاشور

أعلنت الفنانة نيللي كريم، خبر استعدادها للزواج من لاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور، في مفاجأة كبيرة لجمهورها.

ويبحث الكثير من محبي الفنانة نيللي كريم، عن خطيبها الذين يريدون معرفة بعض المعلومات عنه، وأبرز هذه المعلومات فارق السن بينهما.

ويبلغ اللاعب هشام عاشور 39 سنة، حيث أنه من مواليد 29 مايو 1982، بينما تبلغ الفنانة نيللي كريم 46 سنة، حيث أنها مواليد 18 ديسمبر 1974، أي أن فارق السن بينهما 7 سنوات.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللي كريم، مسلسل “ضد الكسر” الذي عرض في رمضان الماضي.

مسلسل “ضد الكسر” بطولة: نيللي كريم، ومحمد فراج، ولقاء الخميسي، ومصطفى درويش، وتارا عماد، وهشام إسماعيل، وسينتيا خليفة، وحمزة العيلي، ونهير أمين، من تأليف: عمرو الدالي، وإخراج: أحمد خالد.