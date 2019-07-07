“خبر طازه” المقبولين في مسابقة المعلمين الماضية سيتم الاستعانة بهم في مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام نجوم مصرية في مصر والوطن العربي الكبير، يسعدنا أن نلتقي بكم من خلال هذا التقرير عن مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة 2019، لتعين 65 الف معلم لسد العجز في الوزارة في جميع محافظات مصر، وتستحوذ المسابقة على النصيب الأكبر من البحث على محركات البحث المختلفة، ونحن من خلال هذا التقرير سنوافيكم بكل تفاصيل المسابقة، من موعد التقديم والشروط الواجب توافرها في المتقدمين للمسابقة والأوراق المطلوبة.

تحديث اليوم الأحد 7/7/2019 : وزارة التربية والتعليم تعلن الاستعانة بمعلمي ال3 أشهر في المسابقة الجديدة للوزارة، ناقشت اليوم الأحد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانات العجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس لإعادة الاستغلال الزيادة وحصر العجز الفعلي، لبدأ إجراءات مع المدريات قبل بداية العام الدراسي القادم 2019/2020، ووجهت الوزارة تعليماتها إلي مدريات التربية والتعليم بضرورة الاستعانة بمن أنها تعاقده في مسابقة ال3 أشهر الماضية، في المسابقات التي ستعلن عنها المدريات التعليمية، بعد استكمال الشروط الخاصة بالمسابقة، والتي ستعتمد علي الكفاءات والمهارات المطلوبة للعمل، جاء ذلك في أجتماع عقده الدكتور محمد عمران مع الجنة المشكلة للبحث مشاكل المعلمين.

صرح نائب وزير التربية والتعليم أن التقديم في المسابقة سيكون هذا الشهر شهر يونيو الحالي، وسيعلن الميعاد الدقيق خلال الأيام القليلة القادمة، وصرح أن المسابقة لتعين أكثر من 65 الف معلم، وأن المقبولين سيتم تثبيت جزء كبير منهم، والجزء الأخر سيتم عمل عقود مؤقتة لهم حسب إحتياج العمل.

الشروط العامة للمسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة 2019

التقديم للمسابقة إليكتروني عن طريق الإنترنت. المسابقة تهدف إلي تعيين أكثر من 65 الف معلم في جميع المحافظات. سيتم تثبيت الجزء الأكبر من المقبوليين في المسابقة. سيتم عمل عقود مؤقته لجزء من المقبوليين بالمسابقة طبقاً لإحتياجا ت العمل. التنازل عن شرط التربوي لخريجي كليات الأداب والخدمة الإجتماعية. شرط تطابق المستندات المقدمة مع شروط المسابقة لعدم إستبعاد المتقدميين.

موعد التقديم في المسابقة الجديدة لوزارة التربية والتعليم

صرح نائب وزير التربية والتعليم الدكتور / محمد عمران أن الوزارة ستفتح باب التقديم للمسابقة شهر يونيو الحالي، و ستعلن عن الميعاد الدقيق لفتح باب التقديم للمسابقة خلال الأيام القليلة القادمة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المسابقة

شهادة المؤهل الدراسي.

صحيفة الحالة الجنائية.

شهادة الخدمة العسكرية للذكور أو شهادة الإعفاء منها.

شهادة الخدمة العامة للإناث.

كعب عمل.

الرقم التأميني.

شهادة ICDL من الموقع المعتمد من الوزارة.

شهادة ICDL من الشروط الواجب توافرها للتقديم في المسابقة

من شروط التقديم في مسابقة وزارة التربية والتعليم الجديدة الحصول على شهادة ICDL من الموقع الرسمي ومن ضمن مقررات الدراسة للحصول علي الشهادة ما يلي.

أساسيات الكمبيوتر. أساسيات الإنترنت. معالجة النصوص. جداول البيانات. المشاركة عبر الإنترنت. تكنولوجيا الإتصالات والبيانات في التعليم. أمن المعلومات للمعلم. الطباعة وإدخال البيانات.

وفي نهاية التقرير نتمني أن نكون قد وفقنا في تقديم المعلومة الصحيحة والمفيدة لمتابعي موقعنا نجوم مصرية، مع تمنيات موقع نجوم مصرية لجميع المتقدميين للمسابقة بالتوفيق.