تامر حسني يكشف فارق السن بينه وبين بسمة بوسيل: لسه صغيرة

كشف الفنان تامر حسني، نجم الجيل، عن سبب انفصاله مؤخرًا عن زوجته بسمة بوسيل وعودتهما مرة أخرى.

وقال تامر، في تصريحات إذاعية أن السوشيال ميديا كانت سبب ابتعادهما لفترة عن بعضهما وطلب بسمة للطلاق، وأن ذلك بسبب صغر سنها وتأثرها بما تتناقله مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن فارق السن بينهما حوالي 14 عامًا حيث أنه مواليد 1977، وبسمة مواليد 1991.

الجدير بالذكر أنه منذ أشهر قليلة حدثت خلافات بين تامر حسني وبسمة بوسيل كادت تصل إلى الطلاق، ولكنها انتهت بالصلح بين الطرفين.

كان تامر قد طرح مؤخرًا، ألبوم “خليك فولاذي” وهو الألبوم الـ 13 له، من إنتاج شركة روتانا، تعاون فيه تامر مع عدد من كبار الشعراء والملحنين والموزعين، وهم:

“اختراع” كلمات: أحمد حسن راؤول – ألحان: أحمد زعيم – توزيع: وسام عبد المنعم.

“فجأة افترقنا” كلمات: محمد عاطف – ألحان: تامر علي – توزيع: يحيى يوسف.

“في جمال كده” كلمات: حسام سعيد – ألحان: محمود أنور – توزيع: جلال حمداوي.

“قوّلني كلام” كلمات: تامر حسين – ألحان: تامر علي – توزيع: علي فتح الله.

“نفس النهاية” كلمات: أحمد المالكي – ألحان: مدين – توزيع: أحمد عبد السلام.

“كرهتني في الحب” كلمات: محمد البوغه – ألحان: محمود الخيامي – توزيع: طارق عبد الجابر.

“بألف سلامة” كلمات: تامر حسين – ألحان: محمد يحيى – توزيع: يحيى يوسف.

“مبطلناش إحساس” كلمات: محمد القاياتي – ألحان: محمد حمزة – توزيع: أمين نبيل.

“قد الفراق” كلمات: تامر حسين – ألحان وتوزيع: إسلام زكي.

“طمعتيني” كلمات وألحان: بلال سرور – توزيع: هاني ربيع.

“خليك فولاذي” كلمات وألحان: عزيز الشافعي – توزيع: رامي سمير.