بعد إصابته بالسرطان.. العار والكيف والمزاج.. أبرز أعمال المخرج علي عبد الخالق

سعيد شفيق

أعلن المخرج الكبير علي عبد الخالق، إصابته بمرض السرطان، وأن حالته الصحية، ليست على ما يرام، حيث يحتاج إلى أخذ عينة من الورم، ثم البدء في تلقي جلسات الأشعاع لدى المركز الطبي العالمي.

والمخرج عبد الخالق، يبلغ من العمر 78 عامًا وهو من أبرز المخرجين في مصر والعالم العربي، حيث قدم للسينما المصرية العديد من الأفلام التي تُعتبر من كلاسيكات السينما المصرية على مر عصورها.

كانت البداية عام (1972) حيث قدم أول أفلامه “أغنية على الممر” والذي حقق نجاحًا كبيرًا، لتتوالى أعماله والتي نذكر منها:

العار، المزاج، الكيف، الحب وحده لا يكفي، عذاب الحب، مسافر بلا طريق، وضاع حبي هناك، الأبالسة، السادة المرتشون، إنهم يسرقون عمري، بنات إبليس، إعدام ميت، مدافن مفروشة للإيجار، شادر السمك، الحناكيش، جري الوحوش، بئر الخيانة، الوحل، أربعة في مهمة رسمية، إلحقونا، درب الرهبة، إغتصاب، البيضة والحجر، خادمة ولكن، عتبة الستات، الجنتل، الإمبراطورة، بونو بونو، يمين طلاق، النمس، عليه العوض، ظاظا ويوم الكرامة.

كما أخرج علي عبد الخالق، عدد من المسلسلات التليفزيونية الشهيرة مثل:

أولاد عزام، البوابة التانية، أصحاب المقام الرفيع، أحلامنا الحلوة ونجمة الجماهير.