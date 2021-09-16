بتوجيهات من محافظ البحر الأحمر.. رئيسة مدينة سفاجا تقوم بتنظيم حملة لرفع الإشغالات والتعديات المخالفة على الأرصفة

تنفيذاً لتعليمات اللواء عمرو الحنفي محافظ البحر الأحمر قامت الدكتورة هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا بتكثيف حملات النظافة بكافة شوارع المدينة الرئيسية، حيث قامت الدكتورة هدى المغربي بتنظيم حملة لرفع الإشغالات والتعديات على الأرصفة وكذلك حصر زوائد التنظيم، وأوضحت الدكتور هدى المغربي أنه تم تنظيم الحملات بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بمناطق متفرقة بمدينة سفاجا، مؤكدة أن الحملات كانت تحت إشراف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وبدأت الدكتور هدى المغربي حملتها بالمرور على التقسيمات الجديدة والأحياء لمتابعة وحصر التعديات وزوائد التنظيم، وقد وجهت بإعداد كشوف لإخطار المواطنين حتى يتمكنوا من الإسراع في إزالة التعديات ورفع الإشغالات بمختلف صورها، بالإضافة إلى إزالة التعديات على الأرصفة وحرم الطريق العام.

وأوضحت الدكتور هدى المغربي أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ خطة الدولة التي تهدف للارتقاء بمنظومة الحفاظ على أراضي الدولة والتيسير على المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتعديين والمخالفين للقانون وهم الأشخاص الغير جادين في تطبيق القواعد، مشيرة إلى أن ملف التقنين يحظى بأهمية قصوى على مختلف مستويات القيادة التنفيذية بالدولة.

إضافة إلى ذلك شددت الدكتورة هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر على استمرار حملات إزالة التعديات على الطرق العامة ورفع الإشغالات على الأرصفة بشكل يومي، على خلفية القضاء على الزحام والتكدس، بالإضافة إلى مصادرة البضائع ومراجعة تراخيص المحلات التجارية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واختتمت الدكتورة هدى المغربي تصريحاتها بتوضيح الهدف من حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات وهو رفع كفاءة النظافة بمختلف أنحاء مدينة سفاجا وكذلك رفع المخالفات المتراكمة، بالإضافة إلى صنع بيئة نظيفة وصحية للمواطنين وإظهار الوجه الجمالي والارتقاء بالشكل الحضاري للمدينة، مؤكدة أن الحملات ستواصل أعمالها بفترات الصباح والمساء حتى يتم إنجاز الأعمال التي تسعى لتحقيق الأهداف المنشودة.