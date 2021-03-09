القصة الكاملة حول واقعة التحرش بطفلة في المعادي، معلومات حول المتهم والأحكام التي يمكن أن يواجهها

تصدر فيديو المتحرش بالأطفال في منطقة المعادي مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء مصر، وعلق عدد من كبار الشخصيات في مصر على فيديو الواقعة البشعة التي تعرضت لها طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات في منطقة المعادي من قبل رجل أربعيني، وفي السطور التالية نرصد لكم أحداث الواقعة التي هزت الرأي العام المصري.

قامت شابة تدعى أوجيني بنشر فيديو مٌوثق عن طريق كاميرات المراقبة تظهر به طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات وهي تتعرض للتحرش من قبل رجل أربعيني، وقامت أوجيني بنشر الفيديو على موقع فيسبوك بعد إبلاغ السلطات المختصة بمراقبة مداخل ومخارج العمارة، وتصدر هاشتاق #متحرش_المعادي جميع وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها تويتر وفيسبوك ليتحول الى قضية رأي عام.

وتم القاء القبض على المتهم في وقت ما من اليوم بعد أن وجد مختبئاً في إحدى البنايات السكنية بالقاهرة، وأحيل المتهم للتحقيق في الواقعة ورفضت السلطات الإدلاء بأي تعليق حول الواقعة، ومن المتوقع أن يتم الحكم على المتهم بالحبس لمدة لا تقل عن 7 سنوات وذلك وفقاً للمادة 268 من القانون الجنائي المصري.