القصة الكاملة حول واقعة التحرش بطفلة في المعادي، معلومات حول المتهم والأحكام التي يمكن أن يواجهها

بواسطة أحمد الفاضل

تصدر فيديو المتحرش بالأطفال في منطقة المعادي مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء مصر، وعلق عدد من كبار الشخصيات في مصر على فيديو الواقعة البشعة التي تعرضت لها طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات في منطقة المعادي من قبل رجل أربعيني، وفي السطور التالية نرصد لكم أحداث الواقعة التي هزت الرأي العام المصري.

القصة الكاملة حول واقعة التحرش بطفلة في المعادي، معلومات حول المتهم والأحكام التي يمكن أن يواجهها 2 9/3/2021 - 6:51 م

قامت شابة تدعى أوجيني بنشر فيديو مٌوثق عن طريق كاميرات المراقبة تظهر به طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات وهي تتعرض للتحرش من قبل رجل أربعيني، وقامت أوجيني بنشر الفيديو على موقع فيسبوك بعد إبلاغ السلطات المختصة بمراقبة مداخل ومخارج العمارة، وتصدر هاشتاق #متحرش_المعادي جميع وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها تويتر وفيسبوك ليتحول الى قضية رأي عام.

القصة الكاملة حول واقعة التحرش بطفلة في المعادي، معلومات حول المتهم والأحكام التي يمكن أن يواجهها 1 9/3/2021 - 6:51 م

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وتم القاء القبض على المتهم في وقت ما من اليوم بعد أن وجد مختبئاً في إحدى البنايات السكنية بالقاهرة، وأحيل المتهم للتحقيق في الواقعة ورفضت السلطات الإدلاء بأي تعليق حول الواقعة، ومن المتوقع أن يتم الحكم على المتهم بالحبس لمدة لا تقل عن 7 سنوات وذلك وفقاً للمادة 268 من القانون الجنائي المصري.

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أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.


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