السد اليوناني الروماني في بني سويف من اقدم السدود المائية في مصر ولكن لا يعرفه الكثيرون

يعتبر السد اليوناني الروماني من اقدم السدود المائية في مصر والذي لا يزال يحتفظ بكل عناصره المعمارية، ويرجع ذلك إلى حداثة اكتشافه، حيث انه تم اكتشاف السد فقط في عام 2014م، وتنتشر فكرة خاطئة لدى المصريين أن مصر لم تبرع في بناء سدود مائية ألا بناء السد العالي، ولكن الحقيقة ان فكرة إنشاء السدود في مصر هي فكرة قديمة ظهرت قبل الميلاد وتوجد سدود ترجع إلى عهد الملك مينا موحد القطرين.

ولقد فكر المصري القديم في أقامة السدود لكي يواجه خطر الفيضانات ولكي يستفيد بالمياه وقت الجفاف، لذلك سوف نتعرف في هذا المقال على واحد من اقدم السدود المائية في مصر وهو السد اليوناني الروماني

موقع السد اليوناني الروماني وكيفية الوصول إليه

يوجد السد اليوناني الروماني ضمن محتويات محمية وادي كهف سنور والتي تحتوي على العديد من العناصر الأثرية منها كهف وادي سنور والسد اليوناني والروماني وغيرها من العناصر الأثرية الطبيعية، والسد اليوناني الروماني يوجد في احد محافظات الصعيد وهي محافظة بني سويف، حيث يوجد السد على بعد 200 كيلو متر من محافظة القاهرة ويبعد عن محافظة بني سويف حوالي 70 كم، ويمكن للزائر الوصول إلى السد اليوناني الروماني عن طريق القاهر أسيوط الشرقي الصحراوي والمعروف بطريق الجيش، وعند الوصول إلى منطقة سنور يتخذ الزائر ممر أو مدق جبلي داخل الصحراء حوالي 30 كيلو متر داخل الصحراء حيث يوجد السد اليوناني الروماني.

سبب أنشاء السد اليوناني الروماني

أنشى السد اليوناني الروماني في عهد اليونانيين وتم ترميمه وإصلاحه في عهد الرومان، والسد شيد في منطقة محاجر، والهدف من تشيد السد هو الحفاظ على مياه السيول والفيضانات لطول فترة ممكنه حتى يستفيد منها عمال المحاجر .

عمارة السد اليوناني الروماني ببني سويف

شيد السد اليوناني الروماني ببني سويف بمواد بناء طبيعية موجوده في البيئة المحيطة وقت البناء البناء وشيده العمال بأنفسهم مستخدمين في البناء الحجارة والدقشوم في بنائه، والسد اليوناني الروماني شيد لكي يحجز مياه السيول والفيضانات أمام السد وصممت فيه فتحاتا لكي تصرف المياه الزائدة عن السد، فكلما ارتفعت المياه أمام السد تنصرف المياه الزائدة من الفتحات خلف السد حتى لا ينهار السد.

إهمال السد اليوناني الروماني من قبل المسئولين

منذ اكتشاف السد اليوناني الروماني في عام 2014 م، وحتى الآن لم يهتم به احد من المسئولين في محافظة بني سويف، وتصل إليه يد الإهمال، وبالرغم من وجوده في محافظة بني سويف إلا أن معظم أهالي محافظة بني سويف لا يعرفون شي عن السد اليوناني الروماني.

ويمكنكم معرفة المزيد عن السد اليوناني الروماني ببني سويف من خلال الفيديو المرفق والذي يقوم بالشرح فيه الدكتور احمد مدير عام محمية وادي كهف سنور، والدكتور منتصر عجمي قاسم مفتش الآثار بمحافظة بني سويف.