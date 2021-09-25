الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية تواصل أعمال النظافة والتجمل ورفع الإشغالات المخالفة بمختلف مدن وأحياء المحافظة

تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تواصل الأجهزة التنفيذية تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة والإشغالات بمختلف مراكز ومدن وأحياء محافظة الشرقية، حيث كلف الدكتور ممدوح غراب رؤساء مراكز ومدن وأحياء محافظة الشرقية مؤخراً بتكثيف حملات النظافة والتجميل لكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة على خلفية الارتقاء والاحتفاظ بالوجه الحضاري والجمالي للمحافظة، وكانت الأجهزة التنفيذية تقوم بأعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وتركيب العوازل بها، فضلاً عن استمرار حملات رفع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون على المخالفين بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالشوارع والطرق العامة للمارة والسيارات.

ووفقاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية شنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملة لرفع مستوى الإنارة واستكمال زرع أعمدة الإنارة على الطريق السريع “منيا القمح – الزقازيق”، وذلك ضمن خطة تغير الأعمدة المتهالكة وصيانة جميع أعمدة الإنارة بنطاق المدينة والقرى التابعة لها، وذلك حرصاً على أمن وسلامة المواطنين، كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بتنفيذ أعمال لرفع الأشغالات من شوارع المدينة، وذلك بمشاركة إدارة تحسين البيئة وشرطة المرافق، وقسمي الإزالات والإشغالات برئاسة المركز، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية على الفور تجاه المخالفين.

وقامت رئاسة مدينة القرين بتكثيف حملات النظافة والتجميل وأعمال رفع الإشغالات ورفع كفاءة الرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، بحيث يتم إنشاء بيئة نظيفة وصحية وبمظهر حضاري وجمالي يليق بأهالي مدينة القرين، كما تم التحفظ على التكاتك المخالفة لما تمثله من مشكلات مرورية وغيرها بالطرق العامة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتصدي لحالة تعدي على الأراضي الزراعية بماسحة 80 متر بناحية حنا مرهم، عبارة عن سور بالطوب الدبش، وعلى الفور تم إزالتها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، إضافة إلى ذلك تابعت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بمتابعة أعمال النظافة والتجميل بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وشملت تلك الأعمال كل من منطقة “مناطق شارع عمرو بن العاص، وسط المدينة، عزبة العمدة، السكة الشامية، حي المنشية، منطقة بين القصرين، شارع الجيش” كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية أيضا تجاه المخالفين.