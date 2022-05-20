استخراج هاتف محمول من بطن مريض بمستشفى بنها الجامعي

نجح فريق الأطباء بقسم الجراحة العامة من إنقاذ شاب يبلغ من العمر 25 عام، جاء إلى المستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم، يعاني من آلام شديدة بالمعدة، وعند الفحص تبين وجود جسم غريب بمعدته، وعلى الفور قرر الأطباء إجراء عملية جراحية عاجلة، حيث نجح فريق الأطباء من استخراج الهاتف المحمول قبل أن تتفاقم الحالة.

أكد الأطباء أن حالة المريض مستقرة الآن، ولا توجد به مضاعفات، وأكد الدكتور هشام السيد أن هذه هي الحالة الثانية التي يتم استخراج هاتف من بطن مريض، حيث سبق وجاء شاب آخر يعاني من آلام شديدة في المعدة، وتبين أنه يوجد في معدته هاتف محمول لمدة 4 شهور، وكان من المحتمل أن تودي بحياته بسبب المدة الطويلة التي تواجد الهاتف في معدته.

حذر الأطباء من تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدًا أنها من الممكن أن تسبب الوفاة في حالة تفاعل المواد الكيميائية المتواجدة في بطن المريض مع معدة المريض، ولكن في الحالة الأخيرة السابق ذكرها من حسن الحظ أن الهاتف وجد ملفوفًا بحيث منع تفاعل المواد الكيميائية مع بطن المريض.

والجدير بالذكر أن فريق أطباء بنها الجامعي قد نجح في إنقاذ حياة طفل عمره سنتين في وقت سابق، ابتلع فول سوداني تسببت في توقف التنفس، نتيجة ابتلاعها في التجويف الصدري، مما جعله يدخل في حالة اختناق حيث تم استخراجه بالمنظار الجراحي من الشعب الهوائية.