أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 23 يوليو 2022

يبحث الكثير من الناس يومياً عن أسعار الذهب للتغيرات التي تطرأ عليها يومياً، بسبب العوامل التي تحدد أسعار الذهب على مستوى العالم، وتهم أسعار الذهب بالأعيرة المختلقة لها الكثير من الناس، وممن يحبون الذهب وشرائه وبيعه وتغيره بذهب جديد وأشكال حديثة، ويهم من هم مقبلون على خطوة مثل الخطوبة، أو تقديم الهدايا، فالذهب شيء قيم وثمين وإهداء الذهب لشخص ما يدل على الحب الكبير من صاحب الهدايا، لذلك نوضح لكم أسعار الذهب اليوم في مصر.

سعر الذهب عيار ٢٤ اليوم السبت في مصر

يذكر أن سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت في مصر سجل 1127 جنيهًا، وهو النوع الأكثر انتشارًا في دول الخليج، وقليل الانتشار في جمهورية مصر العربية، حيث ينتشر الذهب عيار ٢١ أكثر منه، وكان سعر الذهب عيار 24 مساء أمس الجمعة قد سجل 1128 جنيهًا، أي لا يوجد زيادة حتى الآن.

سعر الذهب عيار ٢١ اليوم السبت في مصر

علاوة على ذلك، حتى الآن سجل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم 986 جنيها، ويعتبر الذهب عيار ٢١ أول الأنواع انتشارًا في جمهورية مصر العربية، وكان سعر الذهب عيار 21 مساء أمس الجمعة 987 جنيهًا، فلا يوجد زيادة في السعر حتى الآن.

سعر الذهب عيار ١٨ اليوم السبت في مصر

في غضون ذلك، بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 صباح اليوم السبت في مصر 846 جنيهًا، وهو ثاني أنواع انتشارً في مصر بعد عيار 21.